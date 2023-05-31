Постоянный представитель страны-террориста России в ООН Василий Небензя отказался обещать соблюдать предложенные МАГАТЭ принципы.

Россия отказалась взять на себя обязательства по ссоблюдению пяти принципов, предложенных Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) для защиты захваченной Запорожской АЭС.

Как сообщает Reuters, постоянный представитель страны-террориста России в ООН Василий Небензя отказался обещать соблюдать предложенные МАГАТЭ принципы, заявив, что оккупанты якобы "уже давно их реализуют".

Ранее гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси представил на заседании Совбеза ООН пять принципов, которые, по мнению МАГАТЭ, помогут гарантировать ядерную безопасность на ЗАЭС:

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не совершать никаких атак с ЗАЭС или на нее;

не размещать на ЗАЭС тяжелое вооружение, в частности, реактивные системы залпового огня, артиллерийские системы и боеприпасы, танки и военных;

не подвергать риску электроснабжение ЗАЭС;

все структуры, системы и компоненты, необходимые для безопасной эксплуатации ЗАЭС, должны быть защищены от нападений или диверсий;

не принимать никаких мер, подрывающих эти принципы.

Ситуация на ЗАЭС

Запорожская АЭС находится под российской оккупацией с первых недель полномасштабной войны. Территория станции заминирована. ЗАЭС превращена в военную базу.

Она подвергалась неоднократным обстрелам со стороны оккупантов.

В течение последних месяцев на территории станции присутствуют представители МАГАТЭ.

26 мая 2023 года разведка сообщала о том, что россияне готовят провокации с фейковой аварией на ЗАЭС. Для этого захватчики нанесут удар по территории станции.

31 мая гендиректор МАГАТЭ пояснил, что надо сделать для предотвращения ядерной аварии на ЗАЭС. МАГАТЭ настаивает на выводе российских войск со станции.

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