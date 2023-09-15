Причиной стали разногласия между РФ и Турцией о том, кто должен им управлять.

Амбициозный проект президента РФ Владимира Путина по созданию "газового хаба" в "дружественной" Турции, который снова открыл бы "Газпрому" двери на европейский и мировой рынок, оказался на грани провала.

Хотя с момента, когда Путин объявил об идее хаба прошел уже почти год, российско-турецкие переговоры буксуют и сопровождаются разногласиями, сообщает Reuters со ссылкой на два источника, знакомых с ситуацией.

По словам одного из них, предметом споров стали управленческие вопросы. "Они борются за то, кто должен управлять хабом", - пояснил источник агентства.

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Другой собеседник Reuters, близкий к "Газпрому", подтвердил "проблему": стороны не могут договориться об управлении проектом.

Идея создания газового хаба в Турции

В ноябре 2022 года президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре с президентом страны-агрессора Владимиром Путиным обсудил предложение РФ создать хаб природного газа в Турции.

Россия близка к соглашению с Турцией о создании центра торговли природным газом, поскольку Кремль ищет альтернативные маршруты экспорта топлива. Такое заявление сделал президент страны-агрессора Владимир Путин на черноморском курорте Сочи, открывая встречу с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.

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