Комитет Рады поддержал разъединение Минэкоэнерго

Министерство энергетики и защиты окружающей среды Украины было создано более 8 месяцев назад.

Комитет Верховной Рады по вопросам экологической политики и природопользования сегодня поддержал решение о целесообразности разъединения Министерства энергетики и защиты окружающей среды Украины на два самостоятельных министерства.

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Об этом председатель комитета, депутат от «Слуги народа» Олег Бондаренко сообщил в Facebook.

"На сегодняшнем заседании ЭкоКомитета с участием представителей министерства, большого количества общественных организаций было принято решение о целесообразности разъединения Министерства энергетики и защиты окружающей среды Украины", - написал он.

Бондаренко поблагодарил всех членов комитета и представителей общественности за высказывание «фундаментальных мнений и предложений по этому важному вопросу».

При этом он не сообщил, на какие два министерства планируется разделить нынешнее Минэкоэнерго.

Как сообщалось, 2 сентября 2019 года постановлением №829 "Некоторые вопросы оптимизации системы центральных органов исполнительной власти" правительство реорганизовало Министерство энергетики и угольной промышленности путем присоединения к Министерству энергетики и защиты окружающей среды.