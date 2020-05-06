Минэконоэнерго создаёт условия для огромного роста цен на электроэнергию, но хочет майнить криптовалюту на АЭС

В министерстве заявили, что рассматривают вариант создания центров обработки данных рядом с атомными электростанциями.

Министерство энергетики и защиты окружающей среды, ранее заявившее об ограничении работы самой дешевой на рынке электроэнергии атомной генерации, считает, что майнинг криптовалюты (майнинг - процесс, который позволяет "зарабатывать" криптовалюты) является одним из современных инструментов использования избыточной электроэнергии на атомных электростанциях Украины, что позволит гарантированно загрузить атомные блоки.

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Об этом министерство сообщило, комментируя информацию о том, что глава ведомства Ольга Буславец поручила госпредприятию "Энергоатом" изучить возможности для майнинга криптовалюты.

"Можем реально трансформировать "пассив" в "актив". Имея профицит атомной генерации, один из современных инструментов использования избыточной электроэнергии - направление ее на майнинг криптовалюты. Это не только позволяет сохранить гарантированные нагрузки на АЭС, но и даст возможность предприятиям привлечь дополнительные средства. То есть открывает путь к принципиально новой экономике, новым подходам, новой системе рынка", - сказано в сообщении.

Отмечается, что среди таких решений в Министерстве энергетики и защиты окружающей среды рассматривают, в частности, создание центров обработки данных (ЦОД) рядом с АЭС.

"В "Энергоатоме" был разработан пилотный проект по присоединению потребителей ЦОД мощностью до 1000 МВт к электрическим сетям, с выделением первой очереди 30 МВт, в городе-спутнике Запорожской АЭС Энергодаре. Проектом предусмотрено создание новой инфраструктуры выдачи мощности ОРУ-750 кВ ЗАЭС для долгосрочных поставок электроэнергии для обеспечения потребностей ЦОД", - отметили в министерстве.

По информации пресс-службы, в перспективе такие дата-центры могут быть самоокупаемыми и служить решению задач, определенных президентом Украины.

"Президент Владимир Зеленский четко и однозначно определил курс новейшей Украины на диджитализацию: "Я хочу быстрых изменений. Я верю в ваш талант и желание сделать Украину цифровым лидером и гарантирую вам свободу. Должны совместно готовить инициативы, законопроекты и осуществлять шаги, снимающие барьеры к цифровой экономике и электронному управлению. Уверяю, что лично буду "обращаться" к тем государственным служащим, не поддающихся на местах", - цитирует пресс-служба министерства слова Зеленского.

Как сообщал УНИАН, ранее в Минэкоэнерго заявляли, что сокращение производства на атомных электростанциях является временной вынужденной мерой, связанной с низким спросом на базовую генерацию, требованием обеспечения операционной безопасности Объединенной энергосистемы (ОЭС) Украины и нормами действующего законодательства в сфере возобновляемой энергетики.

Государственное предприятие "НАЭК "Энергоатом", являющееся оператором всех действующих атомных электростанций Украины, в конце апреля вынужденно вывело в резерв энергоблок №3 на Ривненской АЭС в связи с прогнозным ростом производства возобновляемой энергии и электроэнергии на тепловых электростанциях, большинство из которых принадлежит бизнесмену Ринату Ахметову. Обновленный баланс энергосистемы, утвержденный Минэкоэнерго, предусматривает выведение в вынужденный простой трех атомных энергоблоков "Энергоатома".

При этом тепловая энергия является более дорогой, чем атомная, что сказывается на тарифах на электроэнергию.

Ранее представители крупных промышленных потребителей заявили, что тарифы на электроэнергию потребителей в последние дни апреля выросли на рекордные 38%, что, по их мнению, свидетельствует о действиях правительства в интересах частного монополиста.