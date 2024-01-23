Восстановительные работы начались сразу после окончания воздушной тревоги.

Во вторник, 23 января, из-за утренней ракетной атаки есть повреждения в сетях облэнерго в Днепропетровской и Харьковской областях. Об этом сообщила пресс-служба "Укрэнерго".

Отмечается, что восстановительные работы начались сразу после окончания воздушной тревоги.

В то же время из-за технических нарушений есть обесточенные потребители в Черниговской области. Восстановление питания прогнозируется в ближайшие часы. Из-за боевых действий и по другим причинам без света остается 414 населенных пунктов. Из-за артобстрелов есть новые повреждения в сетях облэнерго в Донецкой, Харьковской, Сумской областях.

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В "Укрэнерго" также рассказали, что пропускная способность высоковольтных сетей компании является достаточной для покрытия имеющегося спроса. Диспетчерский центр НЭК не прогнозирует возникновение дефицита электроэнергии в энергосистеме в течение дня. Но общий уровень потребления остается высоким, что характерно для зимнего сезона. Потребителей призвали потреблять электроэнергию рационально.

Что касается производства, сейчас электроэнергии хватает для обеспечения энергоснабжения потребителей. Импорт осуществляется из Словакии, Румынии и Молдовы. Экспорт сегодня не осуществляется.

В свою очередь в Минэнерго раскрыли последствия ракетной атаки россиян по Харькову и области. Так, в городе из-за повреждения оборудования оператора системы распределения электроэнергии без света остается почти 11 тысяч потребителей.

"В результате вражеских ударов по Харькову повреждены трансформаторные подстанции, распределительный пункт и кабельные линии. Без света остались почти 11 тысяч потребителей. Продолжаются работы по восстановлению", – говорится в сообщении ведомства.

Кроме этого, в результате обстрелов есть отключенные потребители в населенных пунктах Харьковской области. Восстановительные работы продолжаются.

Ракетная атака 23 января

Утром 23 января РФ массово запустила по Украине ракеты. По данным МВД, по состоянию на утро погибли 5 человек. Еще по меньшей мере 40 человек пострадали. В Киеве в результате ракетного удара в столице возникли несколько пожаров-в Святошинском, Соломенском и Печерском районах.

Военный эксперт Сергей Грабский считает, что российские захватчики поняли, что нет смысла наносить удары по критической инфраструктуре, и начали пытаться бить, в частности, по военной промышленности.

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