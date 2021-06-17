Законопроект был проголосован без обсуждения в парламенте.

Верховная Рада приняла за основу законопроект, позволяющий НАК "Нафтогаз Украины" взыскать с российского "Газпрома" компенсацию.

За законопроект "О внесении изменений в Закон Украины "Об исполнительном производстве" по созданию условий для выполнения соглашений об урегулировании спора (мировых соглашений), заключенных между иностранным субъектом и государством Украина" (№5267) проголосовали 308 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

Документ был одобрен без обсуждения в парламенте.

"Прошу вас проголосовать за законопроект, который нам нужен, чтобы мы могли требовать деньги от "Газпрома" по компенсации для НАК "Нафтогаз Украины", - сказал председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, призывая рассмотреть законопроект вне очереди.

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Согласно пояснительной записке к законопроекту, документом предлагается предусмотреть, что исполнительное производство подлежит окончанию, если в соответствии с условиями соглашения об урегулировании спора, заключенного между иностранным субъектом и государством Украина на любой стадии урегулирования спора или рассмотрения дела, включая стадию признания и исполнения решения, исполнительный документ не подлежит исполнению или возложенные исполнительным документом на должника обязательства подлежат прекращению.

Судебные споры между "Нафтогазом" и "Газпромом"

Ранее глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко заявлял, что Украина готовит новый иск в Стокгольмский арбитраж против российского "Газпрома" и будет оказывать максимальное юридическое давление на российскую компанию.

Позже премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Украина подаст новый иск в Стокгольмский арбитраж, если РФ остановит транзит газа вопреки условиям контракта.

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Автор: Анна Бредихина