Премьер-министр Денис Шмыгаль напомнил, что по действующему контракту "Газпром" обязан ежегодно прокачивать через Украину 40 млрд кубометров газа до 2024 года.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Украина подаст новый иск в Стокгольмский арбитраж, если РФ остановит транзит газа вопреки условиям контракта.

Об этом премьер заявил в интервью изданию РБК-Украина.

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Премьер напомнил, что по условиям действующего транзитного договора Россия обязана транспортировать газ через Украину до 2024 года.

По условиям соглашения, россияне обязаны прокачивать через Украину не менее 40 млрд кубометров газа ежегодно. Платежи за транзит обязательны, даже если газ физически транспортируется по украинской ГТС.

Шмыгаль подчеркнул, что в случае нарушения условий контракта «мы снова пойдем в арбитраж и снова будем побеждать».

Сумма исковых требований может составить $7,2 млрд. Также украинская компания сможет вернуться к отозванным ранее претензиям в $12,2 млрд.

Нарушение договоренностей

30 декабря 2019 года Украина и Россия подписали новый контракт на транзит газа в Европу сроком на пять лет с возможностью пролонгации на десять лет.

Документом предусмотрено, что российский «Газпром» должен прокачать через Украину минимальный объем газа в 65 млрд куб. м в первый год и по 40 млрд куб. м - в последующие 4 года.

30 апреля 2021 года о возможности нового арбитража против РФ заявлял глава НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко. По его словам "Нафтогаз Украины" начал документирование злоупотреблений со стороны российского "Газпрома".

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Автор: Елена Коваленко