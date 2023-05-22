На Запорожской атомной электростанции произошел очередной блэкаут: в результате ракетного обстрела снова повреждена высоковольтная линия, которая поставляла электроэнергию для собственных нужд ЗАЭС. Из-за этого НАЭК "Энергоатом" заявил о возможности аварии с радиационными последствиями для всего мира. Ведь после потери внешнего питания, жизненно необходимого для работы насосов охлаждения ядерного топлива в бассейнах выдержки и ядерных реакторах энергоблоков, АЭС автоматически перешла на дизель-генераторы.

"Запаса горючего для них хватит на десять суток. Обратный отсчет начался. В случае невозможности восстановить внешнее питание станции в течение этого времени может произойти авария с радиационными последствиями для всего мира", - отметили в "Энергоатоме".

Международное сообщество очень слабо реагирует на эту чрезвычайную опасность

Украина уже много раз обращалась к МАГАТЭ, ООН, G7 (на последней встрече в Хиросиме тоже об этом говорили). Но мы видим, что, к сожалению, международное сообщество очень слабо реагирует на эту чрезвычайную опасность.

Если брать МАГАТЭ, то организация оказалась совершенно беспомощной. Тот же гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси вроде бы пытался что-то сделать, но его постоянные поездки в Москву, переговоры с министром энергетики РФ, с "Росатомом", объятия с руководителем российских боевиков на АЭС Ренатом Карча... Поэтому есть определенные вопросы.

Причем, все это происходит тогда, когда крупнейшая в Европе АЭС захвачена российскими террористами, которые постоянно шантажируют мир аварией, постоянно обесточивают станцию, постоянно создают аварийные ситуации... А также на фоне заявлений российских пропагандистов о возможных "провокациях" на ЗАЭС со стороны Украины, об "увеличении радиационного фона после уничтожения украинского оружия с обедненным ураном" и тому подобное. Это - знакомый прием ФСБ. Все люди, которые занимаются этой тематикой, это понимают. Но, несмотря на это, видим очень хилую реакцию международного сообщества.

В том же МАГАТЭ работает более сотни граждан РФ

Возможно, это вызвано тем, что в том же МАГАТЭ работает более сотни граждан РФ, Гросси тоже может быть интегрирован с интересами "Росатома". Кроме того, существует зависимость от РФ по обогащенному урану, по поставкам уранового сырья на мировой рынок и так далее. Такую зависимость трудно ликвидировать, требуется много времени, чтобы заместить поставщиков. Кроме того, есть определенный дефицит и урана, и мощностей по обогащению урана и тому подобное.

Что нужно было сделать? Как только оккупанты захватили ЧАЭС, а 4 марта 2022 года зашли на ЗАЭС, сразу нужно было все руководство "Росатома" внести в санкционные списки, открыть на них уголовные дела в Международном уголовном суде, заморозить счета "Росатома" по всему миру, заморозить все строительства ядерных объектов, к которым имеет отношение "Росатом", по всему миру. Но, к сожалению, вопрос бизнеса сегодня превалирует над вопросами безопасности.

Что еще мы можем сделать? Видимо, нужно, чтобы мощнее присоединились США и Китай и совместными усилиями могли бы на что-то повлиять. Но пока реакция достаточно хилая.

Владимир Омельченко, директор энергетических программ Центра Разумкова