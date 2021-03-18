Юлия Подкоморная

Лихорадка с прекращением поставок нефтепродуктов Proton Energy до сих пор держит рынок в напряжении.

Из-за наложения санкций, Proton Energy, который поставлял в Украину около 20-25% российского дизеля и автогаза (в 2020 году-1,74 млн тонн дизеля и 443 тыс. тонн сжиженного газа) разослал всем контрагентам письма о прекращении поставок с 1 апреля.

Накануне апреля с его пиковым весенним потреблением - новость об остановке поставок стала неприятным сюрпризом для аграриев, хотя можно отметить, что большинство потребителей в агросекторе уже накопили определенное количество топлива, необходимое для посевной компании.

История с остановкой поставок не нова, и повторяется почти перед каждым весенне-осенним сезоном

УЭА разделяет позиции профильных экспертов о том, что одним из быстрых путей выхода из ситуации является увеличение морских поставок, которые необходимо нарастить почти вдвое, и это лишь дело времени.

Но хотелось бы обратить внимание на другое. История с остановкой поставок не нова, и повторяется почти перед каждым весенне - осенним сезоном.

Тем не менее никаких выводов, а главное конструктивных и целенаправленных шагов в этом направлении не сделано. Все, что происходит на рынке, было вполне прогнозируемым, но после того, как сезон проходит, все забывается. Последняя ситуация с подобным развитием событий была в 2019 году, но нас это ничему не научило.

Делая ставку на Украину как агарную страну, энергетическая безопасность становится ключевым фактором обеспечения безопасности экономической и продовольственной. Ситуации во время посевных и уборочных компаний наглядно демонстрируют "прочность" рынка нефтепродуктов. Диверсификация источников и, главное, уменьшение объема поставок со стороны страны-агрессора, это то, что государство должно обеспечить ради энергобезопасности, в первую очередь.

А что же по факту? Общие поставки дизельного топлива из РФ увеличились в 2020 году до 42% в сравнении с 40% в 2019 г. Решение Совета национальной безопасности и обороны от 2 декабря 2019 года, введенное в действие Указом Президента Украины от 2 декабря 2019 года № 874/2019, которое предусматривает диверсификации источников поставок нефтепродуктов до 30%, до сих пор не выполнено.

Диверсификация и изменение зависимости от импорта возможна лишь при развитом внутреннем производстве.

По технологии переработки нефти НПЗ на выходе в среднем получает 25-30% бензина, 25-40% дизеля и 4% сжиженного газа. То есть, чтобы увеличить производство одного продукта, соответственно нужно понимать, как и кому продавать другие продукты, ведь увеличение производства дизеля увеличит и производство бензина.

Мощностей отечественных НПЗ достаточно, чтобы производить 100 тыс. тонн дизеля и 35-38 тыс. т. сжиженного газа в месяц. Однако существует проблема со сбытом дополнительных объемов бензина.

Встает вопрос - а разве в Украине не покупают бензин? Покупают, но этот рынок в Украине уменьшился вдвое с 4,2 млн. т. в 2010 году до 2 млн. т. в 2020 году. И причиной этому стало то, что украинцы стали массово переходить на сжиженный газ, который значительно дешевле за счет вчетверо меньшего акцизного налога. При этом, 80% сжиженного газа мы импортируем (в т. ч. половина из этого импорта это РФ). Когда российские импортеры в очередной раз ограничивают поставки сжиженного газа, то интерес к бензину частично возвращается, но по сути мы все равно остаемся страной куда импортировать его очень выгодно.

Встает вопрос - а разве в Украине не покупают бензин? Покупают, но этот рынок в Украине уменьшился вдвое

Если не сделать бензин дешевле за счет того же акциза и не выровнять перекосы на рынке, тогда о развитии отечественной нефтепереработки можно забыть.

Но государство должно это поддержать изменениями в законодательство. Законопроект, который это решает, уже зарегистрирован в Верховной Раде Украины под № 4098, однако тоже до сих пор не рассмотрен.

Украинская энергетическая ассоциация отмечает, что для энергетической безопасности Украины эти вопросы требуют безотлагательного рассмотрения и принятия действенных решений.

Юлия Подкоморная, Президент Украинской энергетической ассоциации

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