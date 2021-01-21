Завершение процедуры приватизации предусматривает продажу принадлежащего государству пакета акций не менее чем за 5,98 миллиарда гривень.

Хозяйственный суд города Киева отменил приказ Фонда государственного имущества от 13 декабря 2018 года, тем самым указав на необходимость завершить начатые три года назад процедуры по приватизации ПАО "Центрэнерго".

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Как сказано в сообщении пресс-службы суда, завершение процедуры приватизации предусматривает продажу принадлежащего государству пакета акций не менее чем за 5,98 миллиарда гривень.

"Стоимость возможных поступлений от приватизации "Центрэнерго" в десять раз будет превышать размер средств, полученных от приватизации в 2019 году (547 миллионов гривень), и в двадцать раз – от приватизации в 2018 году (269 миллионов гривень)", – сказано в сообщении.

Справка УНИАН

Компания "Центрэнерго" является одним из ведущих производителей электроэнергии в Украине.

Государство владеет 78,289% акций компании. В состав компании входят три тепловые электростанции - Углегорская, Змиевская и Трипольская, их суммарная установленная проектная мощность составляет 7665 МВт - 14% генерирующей мощности Украины.

"Центрэнерго" поставляет электроэнергию в Киевскую, Харьковскую и Донецкую области.

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Автор: Дмитрий Шварц