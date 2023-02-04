Проблемы с электроснабжением в Одесской области, которые возникли в результате масштабной аварии на подстанции "Укрэнерго", имеют чисто техническую природу и никак не связаны с распределением электроэнергии между потребителями.

Об этом сообщил председатель правления "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий.

"Данная ситуация, с которой мы сегодня столкнулись, имеет чисто техническую природу. То есть не связана с никаким справедливым или несправедливым распределением мощности между потребителями", - сказал он.

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Кудрицкий подчеркнул, что для решения этой проблемы будут объединены усилия одесского оператора системы распределения, военно-гражданской администрации и Министерства энергетики.

"Сейчас речь идет о том, что все будут работать на этот единый результат и будут выполнять те задачи, которые были определены, в частности на совещании руководителя ВГА", - подчеркнул он.

Ранее в "Укрэнерго" сообщили, что произошедшая масштабная авария на магистральной сети в Одесской области из-за отказа оборудования, которое неоднократно восстанавливали после российских атак, грозит более длительными ограничениями электроснабжения Одессы и прилегающих районов.