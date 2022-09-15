В связи с большой нагрузкой на электросети могут возникать различные чрезвычайные ситуации, в частности пожары, которые нужно будет быстро локализовать.

Старший эксперт Офиса поддержки реформ Министерства развития общин и территорий Украины Андрей Саук посоветовал жителям многоквартирных домов накануне сложного отопительного сезона купить огнетушитель в каждый дом и квартиру.

Об этом он сказал в эфире информационного телемарафона.

По его словам, в рамках подготовки к сложному отопительному сезону во всех городах проводятся обследования электросетей, так как при ограниченных возможностях теплоснабжения или при его отсутствии основную нагрузку ожидают именно системы электроснабжения.

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"Подготовка идет и обследование электрических сетей тоже, что сегодня чрезвычайно важно. Потому что понимаем, если возникнет ситуация отсутствия теплоснабжения или ограниченные возможности теплоснабжения, то большая нагрузка ляжет на электроснабжение - на сети. И здесь надо также подготовиться. Но и жителям самим надо понимать, что здесь техника безопасности очень важна", - сказал Саук.

Эксперт посоветовал всем жильцам, проживающим в многоквартирных домах, купить огнетушитель, потому что от перепадов напряжения могут возникать различные ситуации, которые требуют оперативного решения.

"Я советую всем без исключения, в каждую квартиру, в каждый дом, купить как минимум один огнетушитель. Для того, если возникнет аварийная ситуация, в связи с тем, что будет перегружена сеть, а это не исключение, чтобы можно было локализовать пожар и не произошло бедствия", - добавил Саук.

Напомним, Украине предсказывают отключение света и перебои с отоплением из-за дефицита угля.

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