Кабинет министров Украины подписал с рядом добывающих компаний соглашения о разделе продукции по 7 нефтегазовым участкам.
Согласно сообщению пресс-службы Министерства энергетики Украины, подписание соглашений о разделе продукции состоялось 31 декабря в присутствии главы правительства Дениса Шмыгаля.
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От Минэнерго соглашения подписал заместитель министра энергетики Юрий Бойко. Соглашения были подписаны по 7 участкам: Берестянский, Иванковский, Бузовский, Балаклейский, Угневский, Софиевский и Зиньковский.
Премьер-министр подчеркнул, что подписание этих соглашений является важным шагом для энергонезависимости и энергетической самодостаточности, поскольку разработка этих месторождений поможет существенно нарастить добычу газа.
Согласно заключенным соглашениям, Украина на определенный срок передает право частному инвестору на проведение разведки и добычи полезных ископаемых на конкретном участке. Инвестор со своей стороны обязуется за свой счет выполнить порученные работы с последующей компенсацией расходов и получением платы в виде части прибыльной продукции.
Хронология событий
1 июля 2019 года Межведомственная комиссия определила победителей конкурса на заключение соглашений о разделе продукции (СРП) на девяти нефтегазовых участках в Украине.
В конце декабря 2020 года Кабинет министров принял распоряжения о подписании соглашений о разделе продукции при добыче углеводородов в пределах участков Берестянский, Иванковский, Бузовский, Балаклейский, Угневский, Софиевский и Зиньковский.
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