Полученные повреждения объектов генерации и магистральных сетей сложны и масштабны, их восстановление требует значительного времени.

После того, как российские оккупанты нанесли тысячи ударов по энергосистеме Украины, сложнее всего с поставкой электроэнергии в Киеве и центральном регионе, так как в системе имеется значительный дефицит мощности.

Как сообщает НЭК "Укрэнерго", до всех областей доведены лимиты потребления, превышение которых приводит к применению аварийных ограничений.

"Работают все виды генерации. К сети подключен еще один из блоков атомных электростанций, продолжается набор мощности. В то же время сохраняются определенные ограничения в системе передачи электроэнергии, вызванные повреждениями магистральных сетей систематическими ракетными и беспилотными атаками", - говорится в сообщении.

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"Самая сложная ситуация остается в центральном регионе и в Киеве, а также в прифронтовых регионах на востоке и юге страны", - сообщили в компании.

По данным "Укрэнерго", ремонтные работы продолжаются круглосуточно, но полученные повреждения объектов генерации и магистральных сетей сложны и масштабны, их восстановление требует значительного времени.

Атака РФ на энергосистему Украины:

С 10 октября по сегодняшний день россияне совершили уже девять массированных ракетных атак и несколько волн массовых запусков дронов по энергетической инфраструктуре Украины.

Первая серьезная ракетная атака на критическую инфраструктуру Украины была 10 октября 2022 года. По всей стране начались аварийное отключение электроснабжение.

23 ноября Минэнергетики заявило о том, что энергосистема Украины перешла в режим полного блэкаута.

5 декабря 2022 года Россия осуществила очередной обстрел энергосистемы Украины.

14 декабря 2022 года, утром Киев и область атаковали дроны-камикадзе.

19 декабря Россия атаковала Киев и область дронами. Столица выдержала несколько волн атак иранских дронов Shahed. Враг выпустил 23 беспилотника.

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