После открытия рынка газа стоимость ресурса для населения будет соответствовать максимальной цене, которую платит промышленность - эксперты

По прогнозу эксперта, уже за август бытовым потребителям придется заплатить на 40% больше, чем в июле.

После открытия рынка газа с 1 августа стоимость ресурса для населения будет соответствовать максимальной цене, которую платят промышленные потребители.

Об этом говорится в статье УНИАН со ссылкой на отраслевых экспертов.

Эксперт в энергетической сфере Дмитрий Марунич полагает, что в Украине уже не будет такого разрыва в цене газа для промышленности и для населения. Ранее стоимость газа для промышленности существенно превышала цену для населения. Теперь же они будут отличаться не так значительно.

«Сейчас уже такого не будет, что цена на газ для населения ниже, чем для промышленности, так как это были специальные обязательства обеспечивать население газом по регулируемой цене. Вероятно, больше такого не будет. Особенно если сравнивать с большой промышленностью, где большие объемы, и, как правило, такие поставки более выгодны трейдерам, чем иметь дело с сотнями или тысячами небольших абонентов. Вероятно, цена на газ для населения будет даже выше, чем цена для больших промышленных потребителей, как в Европе. Можно сказать, что в этом сегменте мы уже как в Европе», - отметил он.

В свою очередь, эксперт по энергетическим вопросам Валентин Землянский прогнозирует, что уже за август бытовым потребителям придется заплатить на 40 процентов больше, чем в июле.

«Сегодня правительство никак не влияет на «Нафтогаз», поэтому он будет предлагать конечным потребителям по той же цене, по которой он предлагает промышленности. На сегодня это 3,5-4 тысячи гривен с НДС. Мы с вами платим в конце месяца, значит, это по постоплате, то есть это верхняя планка цены. У нас сегодня цена где-то 2800 гривен за тысячу кубов, а получим 4000 гривен. Вот вам и рост порядка на 40 процентов», - сказал Землянский.

При этом он отметил, что даже в случае стремительного роста стоимости газа в зимний период государство уже не сможет как-то повлиять на цену.

«У нас есть регулятор рынка НКРЭКУ (Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг – УНИАН), есть Антимонопольный комитет, и все. НКРЭКУ никак не влияет на ценообразование, у нас же свободный рынок. Как сформировалась цена на бирже, по такой цене и будут продавать. При условии, что газ украинской добычи будет попадать на биржу», - сказал Землянский.

Как сообщал УНИАН, с 1 августа в Украине открылся рынок природного газа для бытовых потребителей, которые получили возможность самостоятельно выбирать себе поставщика газа. Также завершился срок действия публичных специальных обязательств (ПСО) госкомпании НАК "Нафтогаз Украины".

Таким образом, стоимость газа для населения теперь будет определять рынок.

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