Компания Wingcopter и украинская Shadow Flytech создали совместное предприятие для производства дронов.

В Германии полиция взяла под усиленную охрану территорию немецкой компании Wingcopter в федеральной земле Гессен. По данным BILD, это связано с новым оборонным заказом для Украины.

Сообщается, что в ночь на субботу территорию компании освещали мощные прожекторы, вокруг стояли до 15 полицейских автомобилей.

В полиции подтвердили усиленные меры безопасности и заявили BILD, что "считают необходимым принять меры защиты для компании". Ожидается, что меры сохранятся и в ближайшие ночи.

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При этом ранее о конкретных нападениях или других инцидентах не сообщалось.

Как пишет BILD, охрана, по всей видимости, связана с новым оборонным заказом - предприятие готовится производить разведывательные беспилотники для Украины. Для этого Wingcopter и украинская компания Shadow Flytech, входящая в состав TAF Industries, создали совместное предприятие в Германии.

Планируется выпускать украинские разведывательные дроны BABKA и немецкие Wingcopter 262. По данным компании, сначала беспилотниками в значительных количествах будут снабжать украинские вооруженные силы.

При этом точные места будущего производства пока не раскрываются.

Россия планирует усилить диверсии в Европе

По данным британских аналитиков, около 20% российских диверсионных атак в Европе в августе и сентябре 2026 года произошли в Германии.

При этом характер операций меняется: число разведывательных акций сократилось, а количество опасных диверсий, включая поджоги и взрывы, выросло на 14%.

Аналитики отмечают: РФ нацеливается на объекты инфраструктуры – железнодорожные пути, аэропорты и энергетические сети, и это повышает риск инцидентов с массовыми жертвами.

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