Украина успешно поражает не только российские НПЗ и военные объекты по всей РФ.

Сорок российских нефтяных и военно-промышленных объектов были поражены всего за 50 дней. В том числе - топливный терминал на арктическом Белом море и завод по производству ракетного топлива в самой Сибири. Российское военное грузовое судно, подожженное в Балтийском море. Боевой корабль, потопленный у берегов Ливии. А еще - арка Крымского моста.

Украина продолжает ускорять свою кампанию глубоких ударов. Сегодня она охватывает уже более 2 400 километров расстояния и затрагивает как минимум пять морей. Главная цель Киева - разорвать те сети, которые до сих пор обеспечивают военную машину Москвы топливом, оружием и финансированием, пишет The New York Times.

Таким образом Киев превращает громадные географические размеры России и ее военные и экономические активы, разбросанные по всему миру, в настоящую обузу.

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Правда, Россия все еще имеет четкое преимущество в возможностях наносить удары на большие расстояния, отмечают журналисты. Москва может атаковать любой уголок Украины своими баллистическими ракетами. А от них Киев до сих пор почти беззащитен - без дополнительных перехватчиков от США.

Благодаря своему численному превосходству в войсках и вооружении Россия рассчитывает, что сможет "пересидеть" Украину, пишет СМИ. Москва целенаправленно пытается причинить боль украинским гражданам и подтолкнуть Киев к капитуляции. Для этого она атакует электростанции, системы отопления и железнодорожную инфраструктуру - прямо в преддверии зимы.

Но у Украины есть и свои козыри

Украинские силы увеличивают темп своих дальних операций до рекордных уровней. В некоторые дни они запускают по России более 1 000 дронов.

Киев продолжает бить по российским нефтеперерабатывающим заводам, снизив их производство до самого низкого уровня за последние 20 лет. И это несмотря на требования президента США Дональда Трампа прекратить такие удары, говорится в материале.

Украина также продолжает дерзкие удары на дальних расстояниях - даже после того, как заместитель министра обороны США Элбридж Колби отчитал Киев за "спектакль с глубокими ударами". По его словам, эти атаки "не были эффективными в том, чтобы приблизить окончание войны".

Руководитель Офиса Президента Украины Кирилл Буданов признал, что "одни только удары на дальние расстояния войну не выиграют". Но он также подчеркнул, что каждое попадание "означает ремонт, потерянное производство, реорганизацию логистики и дополнительные расходы". А это делает поддержание боевых действий все более затратным для России.

Эти атаки также заставляют Москву перебрасывать свои системы ПВО с линии фронта. А еще - передислоцировать военно-морские силы для защиты собственных судов в открытом море.

Кампании обеих сторон уже давно вышли далеко за пределы границ противника

Сообщается, что Москва ведет настоящую "теневую войну" по всей Европе. Речь о поджогах, диверсиях и попытках заказных убийств - вместе с вторжениями в воздушное пространство НАТО и ударами по судам в территориальных водах стран альянса.

Киев, в свою очередь, охотится на российские военные активы по всему миру. Главная цель - подорвать способность Москвы демонстрировать свою силу.

Весь масштаб кампании Украины стал особенно наглядным на прошлой неделе. Так, украинские дроны ударили по российскому военному грузовому судну "Спарта II" в Финском заливе на востоке Балтийского моря, отмечают журналисты.

На следующее утро - уже более чем за 1 600 километров от Украины - семь морских дронов прорвали оборонительный огонь в ливийском порту Бенгази. Этот "рой" потопил "Меркурий" - один из самых новых российских военных кораблей, вместе с размещенным на борту боевым вертолетом, пишет СМИ.

Также был поражен российский грузовой корабль - и, по словам украинского президента Владимира Зеленского, он как раз перевозил оружие.

Многие европейцы признают, что у Европы и так "нет надежного ответа" на теневую войну России. Поэтому часть из них, наоборот, более благосклонно относится к таким ударам. Ведь только Украина сейчас действительно напрямую дает отпор Москве.

Как подчеркивают украинские аналитики, Киев фактически заполняет тот вакуум, который возник из-за боязни Европы прямой конфронтации с Россией и одновременного сближения администрации Трампа с Москвой.

"Европа - это наш тыл, а мы - ее армия", - метко охарактеризовал роль Украины Андрей Клименко, руководитель Института стратегических исследований Черного моря. Вопрос о том, может ли стратегия Украины заставить Россию сесть за стол серьезных переговоров, показал четкое политическое противостояние между США и Европой.

"Продолжать обеспечивать ресурсами украинские глубокие удары - это критически важно, чтобы заставить Россию сесть за стол переговоров. А не для тех потемкинских переговоров, которые сейчас пытается организовать Вашингтон", - написал Джек Уотлинг, военный эксперт лондонского Королевского объединенного института оборонных исследований.

Пока администрация Трампа пытается реанимировать переговоры об окончании войны, предлагая Москве различные "поощрения", Украина обрушила на РФ одни из крупнейших ударов за всю войну. Так, 16 ноября российские военные сообщили о сбивании аж 1 336 украинских дронов, побив рекорд, который был установлен всего за 18 дней до этого. А уже 17 ноября этот рекорд был снова побит - до 1 441 заявленных перехватов.

Правда, Москва никогда не сообщает, сколько украинских дронов все же достигло своих целей. И она крайне редко признает нанесенный такими ударами ущерб. Но военные аналитики с помощью геолокационных видео уже подтвердили десятки важных успешных ударов только за последние недели.

Сам Путин публично признал, что российский внутренний рынок нефтепродуктов остается в сложном состоянии, пишет СМИ. Российский диктатор также пожаловался, что Украина якобы не услышала предупреждений администрации Трампа о прекращении ударов по российским НПЗ.

Украина при этом целится в абсолютно каждое звено нефтепереработной цепи. Сюда входит все - от трубопроводных узлов смешивания и перекачивающих станций до первичных нефтеперерабатывающих заводов, нефтехимических предприятий и морских экспортных терминалов.

По данным Международного энергетического агентства, объем производства на российских НПЗ сейчас примерно на 30% ниже уровня годичной давности. При этом производство бензина упало на 20%, а дизельного топлива - почти на 30%. В итоге Москва уже ограничила экспорт топлива - чтобы хоть как-то защитить внутренние запасы.

Украина целится не только по топливу

Также под ударом те сети, которые обеспечивают российские ракетные удары. А это заводы, критически важные для производства оружия. И самолеты с наземными пусковыми установками, которые используются для атак.

Сам растущий дальний охват Киева стал возможным благодаря стремительному росту отечественной оборонной промышленности, отмечают эксперты. Если раньше украинские инженеры просто дорабатывали коммерческие дроны, то теперь они уже создают реактивные ударные системы и тяжелые крылатые ракеты. Такие ракеты могут нести боеголовку в одну тонну на расстояние более 2 900 километров. Параллельно Украина также работает над производством собственных баллистических ракет.

Украинские инженеры одновременно стремительно внедряют искусственный интеллект по всему арсеналу страны. "Сотни украинских оборонных техно-компаний уже используют ИИ", - подчеркнул Зеленский.

Рост собственного производства сопровождается и совместными проектами с союзниками. Так, Украина уже заключила соглашения с Германией о совместном производстве разведывательных беспилотников. А с Великобританией - о создании более 1 000 дальнобойных ударных дронов.

Главная цель всех этих усилий - сохранить украинские возможности для глубоких ударов. Причем независимо от политических смен в Вашингтоне.

Другие новости об украинских ударах

Ранее УНИАН сообщал, что для атак на Крымский мост ВСУ использовали аналог Starlink от Израиля. Как отметил один из источников, израильская система требует более высокой технической квалификации – в частности, присутствия специалистов непосредственно во время выполнения миссий.

Кроме того, мы также рассказывали, что после атаки дронов горит НПЗ в Ростовской области и нефтяной хаб под Самарой. Новошахтинский завод нефтепродуктов находится примерно в 7–15 км от государственной границы Украины, перерабатывает до 5,6–7,5 млн тонн нефти в год и считается одним из крупнейших поставщиков нефтепродуктов на юге России.

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