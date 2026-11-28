Большинство подрядчиков, способных выполнить работы, просто отказались от контрактов, утверждает народный депутат.

Чиновники, ответственные за реализацию планов обеспечения устойчивости энергетической инфраструктуры, солгали президенту о строительстве защитных сооружений к 1 октября. Большинство надежных подрядных организаций с самого начала отказались от участия в проектах, поскольку понимали нереалистичность установленных сроков. Об этом в интервью YouTube-каналу "Суперпозиция" рассказал народный депутат от "Слуги народа" и член парламентского комитета по вопросам энергетики Сергей Нагорняк.

По словам нардепа, в ходе реализации планов устойчивости от руководителей областных администраций и Агентства восстановления требовали завершить работы к 1 сентября или 1 октября. При этом ответственные чиновники не сообщали о невозможности выполнить такие задачи в установленные сроки.

"Вместо того чтобы сказать правду, что это нереально сделать до 1 октября, все склоняли головы и говорили: "Мы это сделаем, мы это сделаем"", – рассказывает депутат.

Видео дня

Он отметил, что большинство компаний, которые обладали необходимыми возможностями для строительства и заботились о своей репутации, отказались участвовать в проектах. Причиной было понимание того, что выполнить контракты к установленной дате невозможно.

В то же время компании, согласившиеся участвовать в строительстве, также осознавали нереалистичность сроков, однако уверяли заказчиков в обратном.

"Большинство нормальных компаний не пошли на эту авантюру, потому что понимали, что до 1 октября они выполнить эти контракты не смогут, и они отказались", – подчеркнул Нагорняк.

По его словам, в результате ответственные лица фактически выдавали желаемое за действительное, причем ложные заверения получал непосредственно президент.

"И в первую очередь лгали президенту", – заявил нардеп.

Нагорняк добавил, что из-за нереалистичных сроков большинство регионов не смогли завершить работы к 1 октября, что сказалось на общем уровне выполнения планов устойчивости.

Ситуация в энергетике: последние новости

Как писал УНИАН, город Украинка в Киевской области рискует остаться без централизованного отопления до января из-за разрушения Трипольской ТЭС, которая ранее обеспечивала теплом 62 многоквартирных дома и около 8 300 абонентов.

Для решения проблемы уже доставлены три блочно-модульные газовые котельные, однако их монтаж может занять до шести недель при благоприятной обстановке в плане безопасности. До ввода новых котельных в эксплуатацию жителям рекомендуют обогревать жилье электроприборами, а местные власти стараются избегать плановых отключений электроэнергии.

Вас также могут заинтересовать новости: