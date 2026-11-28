В подборку вошли модели, прошедшие независимое тестирование в различных ценовых категориях и сценариях использования.

Эксперты популярного YouTube-канала Monitors Unboxed решили подвести итоги 2026 года и назвали лучшие игровые мониторы на рынке. В подборку вошли модели, прошедшие независимое тестирование в разных ценовых категориях и сценариях использования.

В 2026 году лидерство в топовом сегменте перешло от классических 32-дюймовых 4K OLED-панелей к ультрашироким 39-дюймовым моделям с разрешением 5K2K (5120×2160) и соотношением сторон 21:9. По высоте они соответствуют 32-дюймовым экранам 16:9, но дают на 20 см больше обзора по ширине.

Звание лучшего флагманского решения досталось Dell Alienware AW3926QW. Монитор оснащен новейшей матрицей Tandem W-OLED, которая использует две разные субпиксельные структуры в зависимости от назначения дисплея, глянцевым покрытием, частотой экрана 165 Гц и комфортным изгибом 1500R. Альтернативой выступает более дорогой LG 39GX950B с матовым покрытием.

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Лучшим премиальным монитором назвали Gigabyte Aorus Elite FO32U24G. Его хвалят за высококачественную матрицу Tandem WOLE, время отклика 0,03 мс, идеальный черный цвет и высокую пиковую яркость HDR. Среди альтернатив: MSI MAG 321UPX и Gigabyte MO32U2.

В среднем ценовом сегменте победу одержал Gigabyte MO27Q28GR (или его матовая версия MO27Q28G). Обе модели построены на матрице четвертого поколения Tandem WOLED с частотой обновления 280 Гц и временем отклика 0,03 мс. Среди QD-OLED выделяется Dell Alienware AW2725D, подешевевший до $350.

Если же пользователь не хочет покупать OLED-монитор, ему стоит обратить внимание на MSI MPG 274URDFW E16M и Koorui S2741LM. Это 27-дюймовые IPS-мониторы с подсветкой Mini-LED на 1152 зоны, частотой 160 Гц и пиковой яркостью свыше 1600 нит.

Универсальным выбором в бюджетном сегменте назвали Gigabyte M27Q2 QD Он имеет отличное соотношение цены и параметров. За 160 долларов пользователь получит быструю IPS-матрицу на 210 Гц, широкий цветовой охват и регулируемую подставку. Для любителей HDR в одиночных играх выделили AOC Q27G40XMN с подсветкой Mini-LED.

Для киберспорта и мультиплеера эксперты советуют обратить внимание на 1440p/360 Гц мониторы с технологией G-Sync Pulsar – MSI MPG 272QRF X36 и Asus ROG Strix Pulsar XG27AQNGV. Среди сверхбыстрых OLED отмечены 540-герцовый Asus ROG Swift PG27AQWP-W и более доступный 500-герцовый MSI MAG 272QP X50.

В нише гибридных мониторов для работы и игр выделились новинки 2026 года с поддержкой двойного режима (330 Гц при понижении разрешения. Это 27-дюймовый 5K Mini-LED LG 27GM950B и 32-дюймовый 6K IPS Samsung Odyssey G80HS.

Ранее СМИ обратили внимание, что OLED-мониторы впервые стали стоить меньше 300 евро. Пока оперативная память, накопители и видеокарты продолжают дорожать, стоимость OLED-мониторов движется в противоположном направлении.

УНИАН называл 5 настроек, которые нужно изменить на мониторе уже сегодня. Даже премиальный монитор часто "из коробки" работает не на максимуме своих возможностей.

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