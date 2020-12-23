Работа Централизованного хранилища отработавшего ядерного топлива – очередной шаг к энергонезависимости Украины, уверены в Энергоатоме.

В мае 2021 года "Энергоатом" осуществит первую поставку отработавшего ядерного топлива с украинской АЭС в Централизованное хранилище отработавшего ядерного топлива (ЦХОЯТ) в Чернобыльской зоне. Это обеспечит ежегодную экономию до 200 миллионов долларов, а также снизит зависимость нашей страны от России в части обращения с ядерным топливом.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам во время запуска первого пускового комплекса ЦХОЯТ сообщил временно исполняющий обязанности президента Национальной атомной энергогенерирующей компании "Энергоатом" Петр Котин.

"Мы пытаемся решить ситуацию с зависимостью от России - как с точки зрения покупки свежего ядерного топлива, так и переработки и хранения отработавшего топлива. Главная наша цель сейчас - до мая 2021 года, на который был запланирован следующий вывоз отработавшего топлива в РФ, мы должны сделать все от нас зависящее, чтобы больше не вывозить ни одной топливной сборки в Россию", - рассказал Петр Котин.

По его словам, завершение строительных работ на первом пусковом комплексе ЦХОЯТ произошло четко по графику. Сейчас Энергоатом выступил с инициативой взять под контроль реконструкцию участка железной дороги Вильча – Янов протяженностью 43 километра. Эти работы не осуществлялись три года. Глава Энергоатома уверен, что в таком случае участок железной дороги будет готов к маю 2021-го, и вот тогда все будет полностью готово для приема первой партии отработавшего топлива с украинских АЭС.

"Я уверен, что до мая это произойдет, - подчеркнул Котин. - Вы это видите по состоянию готовности площадки. Нам осталось только наладить системы. На Запорожской АЭС мы это уже делали, у нас есть опыт. Также нам необходимо получить лицензию Госатомрегулирования, мы уже над этим работаем. По железной дороге вопрос также решится, поскольку мы готовы принять этот участок в свое управление", - подчеркнул Котин.

Что этому предшествовало

22 декабря при участии руководства НАЭК "Энергоатом" и представителей компаний, участвовавших в реализации проекта, состоялось открытие первого пускового комплекса Централизованного хранилища отработавшего ядерного топлива (ЦХОЯТ).

На ЦХОЯТ завершено сооружение всех строительных конструкций и инфраструктуры по приему и хранению отработавшего ядерного топлива, а также самой площадки, на которой будут размещены контейнеры с отработавшим ядерным топливом. Начались пусконаладка и испытания оборудования, поставленного американской компанией Holtec International. Остальные 14 пусковых комплексов ЦХОЯТ достроят к 2040 году –это будет происходить параллельно с заполнением площадки хранилища контейнерами с ОЯТ.

При строительстве ЦХОЯТ были использованы собственные средства НАЭК "Энергоатом", а также кредитные средства Bank of America Merill Lynch. На завершение первого пускового комплекса потрачено 2 миллиарда гривень, общая стоимость сооружения 15-ти пусковых комплексов рассчитана на уровне 37 миллиардов гривень.

Справка УНИАН

На данный момент Украина ежегодно платит России до 200 миллионов долларов за вывоз отработавшего ядерного топлива с трех украинских АЭС – Ривненской, Хмельницкой и Южно-Украинской - на территорию РФ, где происходит его переработка и временное хранение.

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Автор: УНИАН