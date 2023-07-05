В 2023 году внутреннее производство электроэнергии покрывает 96% потребления, из-за чего Украине нужен импорт.

Об этом сообщил директор по управлению объединенной энергосистемы Украины – главный диспетчер "Укрэнерго" Виталий Зайченко.

"Если говорить о перспективе до конца этого года, то по нашим расчетам внутренними источниками мы покрываем только около 96% собственного потребления. Можно констатировать факт, что для энергосистемы Украины нужен импорт", - сказал он.

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Зайченко подчеркнул, что август будет тяжелым месяцем с точки зрения нагрузки на энергосистему, и она потребует импорта.

Он добавил, что в дальнейшем ситуация будет улучшаться, но потребность в импорте будет и в дальнейшем.

"Одна из основных причин (пересмотра ценовых ограничений на рынке электроэнергии, - ред.) – это обеспечение поставок импортной электроэнергии на наш рынок как минимум в период прохождения вечерних максимумов нагрузки", - подчеркнул главный диспетчер.

Напомним, общественная организация "Первый энергетический совет" (ПЕР) заявляла, что отмена ценовых ограничений позволит свободно импортировать электроэнергию для прохождения зимы.