Петр Пантелеев отметил, что ситуация стабилизируется примерно через две недели.

В домах жителей Киева зимой температура будет в районе 18 градусов. Опустить ниже ее не получится из-за особенностей теплосистемы.

Об этом рассказал заместитель главы Киевской государственной городской администрации Петр Пантелеев в интервью Экономической правде.

"Дело в том, что система централизованного теплоснабжения города спроектирована и сконструирована так, что меньше определенных показателей давать не может. Думаю, температура будет где-то 18 градусов", - отметил Пантелеев.

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Он объяснил, что тепло подается в холодные дома, поэтому в обратном трубопроводе температура намного ниже нормативной, но ситуация стабилизируется примерно через две недели. При этом, представитель КГГА не исключает, что зимой на несколько суток или недель могут отключать отопление.

"Такая вероятность есть. Она связана не с дефицитом газа или технологическими вопросами, а с тем, что враг охотится за нашими инфраструктурными объектами, разрушает энергетические объекты. Мы должны это понимать и осознавать", - указал Пантелеев.

Критическая ситуация в энергосистеме - что известно

С 10 октября в результате российских атак в Украине была разрушена треть электростанций. Украинцев призвали с 07:00 до 23:00 минимизировать пользование электроэнергией.

Из-за увеличения потребления в центральном регионе диспетчерский центр "Укрэнерго" 20 октября вынужден ввести временное контролируемое ограничение потребления электроэнергии.

Премьер-министр Денис Шмыгаль сказал, что ситуация в отечественной энергетике, которая страдает от ударов российских оккупантов, остается трудной, но контролируемой. При этом он отметил, что в Украине могут снизить минимальное допустимое значение температуры в квартирах во время отопительного сезона до 16ºC, а среднее – до 18ºC.

21 октября министр развития общин и территорий Украины Алексей Чернышов заявил, что подавляющее большинство областей будет включать отопление в жилом фонде не раньше ноября.

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