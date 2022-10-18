Звезда заранее закупила все необходимое.

Украинская телеведущая и звезда проекта "Ле Маршрутка" Леся Никитюк в своем блоге показала, что закупила к холодной зиме. Так, она решила заранее подготовиться к тому, что у нее может не быть отопления.

Поклонникам звезда показала, что готова не только к проблемам с теплом, но и к перебоям электроэнергии.

В Instagram-stories звезда показала, что уже приобрела настольную газовую плиту с баллоном и приобрела дрова для камина. Также планирует купить генератор и зарядную станцию.

Видео дня

Поскольку родители Никитюк живут в частном доме, у них в доме есть камин, который выручит на случай отключения отопления.

Напомним, недавно Никитюк приехала в разбитую оккупантами Ахтырку и анонсировала новый сезон "Ле Маршрутки". Телеведущая пообщалась с местными и рассказала ужасающую историю от бабушки оттуда.

Также УНИАН писал о том, что Леся Никитюк обратилась к россиянам и назвала их пропащими. Она напомнила, как украинцы и россияне сильно отличаются между собой в менталитете.

Вас также могут заинтересовать новости: