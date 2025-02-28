Новое приложение поможет гражданам понять, когда стоит уменьшить потребление электроэнергии.

"Укрэнерго" запустило новое мобильное приложение, которое информирует о ситуации с электроснабжением в любой из областей Украины в режиме реального времени. Об этом сообщила пресс-служба компании в Telegram.

В приложении пользователи смогут узнать, есть ли потребность в экономном потреблении электроэнергии и применяются ли почасовые или аварийные отключения в выбранном регионе.

"Для людей это удобно с точки зрения понимания текущей ситуации в энергосистеме, а для нас - это самый оперативный способ коммуникации непосредственно с потребителем. Это важно, если есть необходимость призвать жителей определенного региона или страны в целом выключить мощные электроприборы для помощи энергосистеме", - отметил член правления "Укрэнерго" Виталий Зайченко.

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Отмечается, что разработка этого сервиса стала возможной благодаря финансовой поддержке правительства Дании. Сейчас мобильное приложение "Укрэнерго" уже доступно в Google Play и на других цифровых платформах. В будущем его функционал будет расширен.

Отключение электроэнергии в Украине - что известно

Напомним, что 28 февраля в отдельных регионах Украины были применены аварийные отключения электроэнергии. Причиной введения мер ограничения стали последствия российских атак на энергообъекты.

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