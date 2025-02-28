Отключение коснется четырех областей.

В отдельных регионах Украины применены аварийные отключения электроэнергии. Об этом говорится в сообщении "Укрэнерго".

Там пояснили, что причина введения мер ограничения - последствия российских атак на энергообъекты. "В первую очередь - отключаются промышленные потребители. Ограничения для бытовых потребителей применяются только в отдельных случаях", - говорится в сообщении.

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В компании обратили внимание, что ситуация в энергосистеме может измениться." Следите за сообщениями на страницах операторов системы распределения (облэнерго). Экономное потребление электроэнергии уменьшит необходимость применения мер ограничения", - отметили в компании.

Обесточивание коснулось Днепропетровской, Донецкой, Кировоградской, Полтавской и Сумской областей.

Отключение электроэнергии

17 февраля энергетики отключали в Украине свет. Экстренные отключения вводились в Киеве и во всех областях. "По команде Укрэнерго в городе Киеве, Киевской и Днепропетровской областях применяются экстренные отключения", - говорилось в сообщении.

В Украине время от времени отключают электроэнергию из-за российских ударов по объектам энергетики.

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