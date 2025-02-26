Ремонтные работы продолжаются.

В Одесской и Днепропетровской областях отключили электроэнергию. Ограничительные меры применили в связи с ударами по энергообъектам.

"Из-за последствий обстрелов энергообъектов в Одесской и Днепропетровской областях – операторы системы распределения (облэнерго) вынужденно применяют отключения, обусловленные сетевыми ограничениями. Ремонтные работы в указанных регионах продолжаются", - говорится в сообщении "Укрэнерго" в Telegram.

Отмечается, что ведутся ремонтные работы, и энергетики делают все возможное, чтобы как можно быстрее восстановить электроснабжение.

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При этом потребление электроэнергии в стране снизилось на 1,3% по сравнению с предыдущим днем из-за повышения температуры воздуха в некоторых регионах.

Отключение света в Украине - главные новости

Почти весь февраль ограничение потребления применялось лишь в отдельные дни и только для бизнеса и промышленности. Бытовые потребители отключались крайне редко.

19 февраля российская армия массированно атаковала Одессу и Одесский район ударными БПЛА, что привело к локальным аварийным отключениям света, а критическую инфраструктуру переключили на генераторы.

Уже вечером того же дня и в начале суток 20 февраля Одессу снова атаковали БПЛА, в результате чего без электроснабжения остались около пяти тысяч жителей одного из районов города.

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