В энергокомпании решили отреагировать на новости, распространяемые в СМИ.

Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" отреагировали на последние новости, опубликованные рядом СМИ и Telegram-каналов о вероятном возвращении отключений света, подчеркнув, что распространяемая информация является недостоверной.

"Никаких мер ограничения пока не применяется. Впрочем, реальная потребность в рациональном потреблении электроэнергии - действительно есть, поскольку ремонтные работы на энергетических объектах после российских атак продолжаются", - говорится в Telegram "Укрэнерго".

Кроме того, сообщается, что потребление электроэнергии "существенно возросло" также из-за похолодания по всей Украине, так как больше потребителей начали включать камины, радиаторы и кондиционеры для обогрева.

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Также "Укрэнерго" пишет, что, в связи с завершением отопительного сезона, прекратили работы ряд объектов генерации, которые не могут производить электроэнергию без тепловой энергии.

"Ситуация дополнительно осложняется облачной погодой на части территории Украины, что обусловливает низкую эффективность работы солнечных электростанций", - подчеркивается в публикации.

Ситуация в энергосистеме Украины - что известно

Ранее УНИАН сообщал, сколько украинцы будут платить за свет в апреле 2025 года. Согласно постановлению Кабинета министров №632, общий тариф на электроэнергию составит 4,32 гривни за киловатт-час. В то же время владельцы трехзонных счетчиков будут платить за свет по другому тарифу.

Кроме того, Украине может не хватить газа в следующем сезоне. "Из-за обстрелов, нам в этом году потребуется много импорта газа. До 5 млрд кубометров. А это означает много денег что на это уйдет несколько миллиардов долларов. И здесь или нам помогут партнеры, или придется прилагать свои", - отметил народный депутат Ярослав Железняк.

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