Общая стоимость киловатт-часа останется на уровне 4,32 гривни.

Тарифы на электроэнергию для большинства украинцев в апреле не изменятся. При этом некоторые потребители будут вынуждены заплатить больше.

Согласно постановлению Кабинета министров №632, общий тариф на электроэнергию составит 4,32 гривни за киловатт-час. В то же время владельцы трехзонных счетчиков будут платить за свет по другому тарифу.

Так, с 8:00 до 11:00 и с 20:00 до 22:00 – в часы пиковой нагрузки стоимость одного киловатта-часа составит 6,48 гривни, с 23:00 до 7:00 - 1,73 гривни за киловатт-час, а в остальное время - 4,32 гривни за киловатт-час.

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Что касается владельцев двухзонных счетчиков, то для них тариф на электроэнергию также будет отличаться. С 7:00 до 23:00 киловатт-час обойдется в 4,32 гривни, а с 23:00 до 7:00 - 2,16 гривни.

В апреле на украинскром рынке газа для населения представлены девять поставщиков, из которых пять предлагают и годовую, фиксированную цену, и месячную – переменную, а еще четыре - только годовую цену.

Стоимость кубометра газа для населения в рамках годовых тарифов в зависимости от компании колеблется от 7,79 до 9,99 гривни, а месячная - колеблется от 8,46 до 20,99 гривни.

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