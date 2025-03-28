Народные депутаты предупреждают о том, что Украина сталкивается с проблемой дефицита газа на фоне российских ударов по инфраструктуре добычи и транспортировки газа. По словам народного депутата Алексея Кучеренко, нам удалось "дотянуть до конца марта", а по словам Ярослава Железняка, Украине придется значительно увеличивать импорт газа.

"Из-за обстрелов, нам в этом году потребуется много импорта газа. До 5 млрд кубометров. А это означает много денег что на это уйдет несколько миллиардов долларов. И здесь или нам помогут партнеры, или придется прилагать свои", - отметил народный депутат Железняк в Telegram.

По его словам, партнеры "пока не демонстрируют уверенности" относительно финансирования импорта газа в Украину для следующего отопительного сезона.

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В свою очередь, нардеп Кучеренко, который является первым заместителем председателя Комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг, отметил, что крупнейшая государственная компания "Укргаздобыча" потеряла из-за ударов 40% мощностей по добыче газа.

"Последние пять очень мощных ударов по энергетической инфраструктуре были именно по газодобывающей инфраструктуре. То есть, ракетами "Калибрами" шарахал враг и попал именно в объекты добычи газа "Укргаздобыча". Это компания НАК "Нафтогаз". В результате, это привело к потере 40% их мощностей по добыче. Чтобы долго не говорить, нам просто не хватает сейчас газа", - заявил Кучеренко в эфире телеканала "Новости Live".

Из-за дефицита газа, по словам Кучеренко, Украина вынуждена завершить отопительный сезон раньше. Несмотря на значительный дефицит газа, в Украине происходит закрытие газодобывающих предприятий. Так, генеральный директор группы Smart-Holding Иван Герасимович заявил, что их группу компаний придется закрыть, если государство не позволит ей возобновить добычу газа в течение ближайших недель. Речь идет о закрытии предприятий-газодобытчиков в Харьковской и Полтавской областях.

На этом фоне, в ночь на 28 марта враг в очередной раз обстрелял объекты "Нафтогаза", повредив мощности по газодобыче.

"Это уже восемнадцатая комбинированная атака на инфраструктуру Группы с начала полномасштабной войны и восьмая с начала этого года... Это не просто атака на нашу инфраструктуру, а попытка подорвать энергетическую стабильность страны", - говорится в сообщении компании в Facebook.

Напомним, министр энергетики Герман Галущенко заявил, что РФ изменила тактику атак на энергетическую систему Украины - теперь враг сосредотачивается на газовой инфраструктуре, добыче и хранении газа. По словам директора Центра исследований энергетики (ЦИЭ) Александра Харченко, часть газодобывающих мощностей, поврежденных в результате атак РФ, по оптимистическим прогнозам можно будет восстановить не раньше осени.