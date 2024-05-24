По словам депутата, будет обустроено около 20 точек, которые позволят обеспечить электричеством, как минимум, все инфраструктурные объекты столицы.

Зимой жителям Киева надо быть готовыми к серьезным блэкаутам – возможно, даже недельным. Об этом заявил депутат Киевского городского совета Леонид Емец.

"Серьезная проблема ожидается, очень серьезная. Не хочу "накаркать", но надо быть готовыми к серьезным блэкаутам. Причем, возможно, даже недельным при разном развитии обстоятельств. Так вот, на прошлом заседании Киевского городского совета было принято решение, которое позволит привлечь около 4 млрд гривень внешних средств наших международных партнеров – такая договоренность уже достигнута. Уже забронировано соответствующее оборудование, которое позволит генерировать электроэнергию в Киеве", – объяснил он в эфире программы "Вечір.LIVE".

По словам депутата, будет обустроено около 20 точек, которые позволят обеспечить электричеством, как минимум, все инфраструктурные объекты. Он подчеркнул, что в горсовете не просто держат руку на пульсе – работа уже сделана.

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Отключение света в Украине: прогнозы на зиму

Графики отключения света в Украине могут применяться не только летом, но и зимой, поэтому стоит готовиться к непростой зиме. Об этом заявил председатель правления "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий. По его словам, даже с учетом тех планов по восстановлению генерации, которые существуют сейчас, достаточно вероятно, что полностью исключить вероятность плановых отключений не удастся.

Ранее The Washington Post писало, что Украина не сможет восстановить разрушенные электростанции за лето, зима будет тяжелой. Издание отмечало, что в результате российских атак наша страна потеряла около половины своей электрогенерации, и это невозможно восстановить за несколько месяцев.

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