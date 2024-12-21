"Укрэнерго" поделилось информацией о ситуации с энергосистемой и отключениях света 22 декабря 2024 года.

Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" сообщила в приложении "Киев Цифровой", что в воскресенье, 22 декабря 2024 года, отключения электроэнергии для бытовых потребителей не прогнозируются уже какой день подряд.

"Электроэнергии достаточно, поэтому завтра отключений не планируется. Чтобы помогать энергосистеме, стоит обуздать домашних пожирателей электроэнергии с 17:00 до 23:00 и с 06:00 до 11:00", - говорится в сообщении.

При этом, в Telegram ни "Укрэнерго", ни ДТЭК не публикуют информации о ситуации с энергосистемой уже несколько дней подряд. Сообщается, что украинцам предоставляют минимальную информацию "из соображений безопасности".

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"Как только будет необходимость вернуться к графикам стабилизационных отключений, мы сообщим об этом первыми. Остаемся с вами и держим руку на пульсе", - пишет ДТЭК в Telegram.

"Укрэнерго", в свою очередь, поделилось некоторыми советами с украинцами, которые направлены на экономию. К примеру, там рекомендует вынимать из розеток все приборы, которыми вы не пользуетесь в определенный момент. Также потребителям советуют пользоваться энергоемкими приборами по очереди и выключать свет сразу же, когда вы выходите из комнаты.

"А если заменить все лампочки на LED, потребление снизится в 10 раз", - указано в сообщении.

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