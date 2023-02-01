Энергетики отмечают постепенное улучшение ситуации в энергетической системе Украины.

Национальная энергокомпания "Укрэнерго" увеличила лимиты потребления электроэнергии для всех областей, введенные ранее из-за значительного дефицита в энергосистеме. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

"До всех облэнерго доведены несколько увеличенные лимиты потребления, которые действуют в течение суток", - говорится в сообщении.

В компании отметили, что каждое облэнерго в своем регионе составляет графики плановых почасовых отключений, которые должны обеспечивать потребление области на уровне доведенного лимита.

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"Сейчас превышение лимитов не фиксируется. В то же время в течение суток в случае несоблюдения лимитов будут применяться аварийные отключения", - отметили в компании.

Сейчас продолжается восстановление объектов энергетической инфраструктуры, поврежденных во время последней массированной атаки 26 января.

"Укрэнерго", производители электроэнергии и облэнерго постоянно работают над восстановлением поврежденных объектов, пораженных атаками врага. Однако после каждой последующей атаки россиян по энергетической инфраструктуре восстановление становится все сложнее и длится дольше", - добавили в компании.

Ситуация в энергетике Украины

В результате 13 ракетных и 15 Дроновых российских атак повреждены электростанции и высоковольтные сети системы передачи. В результате производство электроэнергии на работающих электростанциях не может полностью покрыть потребление.

Сейчас в подавляющем большинстве домов в Киеве выключают свет по графику. Лишь в 3% электроснабжение не отключают вообще – эти дома технически невозможно отключить.

На днях несколько энергоблоков на разных электростанциях вывели на ремонт, что также сказалось на дефиците электроэнергии.

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