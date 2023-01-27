Это объекты в центральном, южном, юго-западном регионах.

Во время вчерашней ракетной атаки на Украину российские военные попали в пять высоковольтных подстанций в центральном, южном и юго-западном регионах.

Об этом во время заседания правительства заявил премьер-министр Денис Шмыгаль. "Вчера Украина пережила уже тринадцатую большую воздушную атаку против нашей энергосистемы. Российские террористы не оставляют попыток уничтожить нашу энергосистему, лишить нас тепла и света. На этот раз главной целью врага была высоковольтная инфраструктура. Силы ПВО сбили большинство ракет, однако имеем попадания в пять высоковольтных подстанций в центральном, южном, юго-западном регионах", - сказал он.

Несмотря на это, добавил премьер, очень важным является тот факт, что во время заседания "энергетического Рамштайна" Украине удалось договориться об увеличении помощи энергосистеме страны.

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"Мы понимаем, как пережить эту зиму, но уже готовим план того, как восстанавливать нашу энергосистему весной и летом. Мы говорим не о временных решениях, а об изменении подходов, строительстве и развитии децентрализованной генерации, качественном восстановлении и защите сетей распределения", - добавил он.

Массированный обстрел Украины

Как сообщал УНИАН, 26 января Россия осуществила очередную массированную воздушную атаку по территории Украины. Были зафиксированы поражения в 11 областях.

Спасатели днем сообщали, что из-за атак погибли 11 мирных жителей, еще 11 получили ранения.

По данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, за прошедшие сутки захватчики осуществили 70 пусков ракет, 47 из них уничтожили украинские защитники. Россия нанесла 44 авиационных удара, из них 18 - с использованием БпЛА типа Shahed-136.

Впоследствии в Воздушных силах сообщили, что в тот день РФ ударила гиперзвуковыми ракетами "Кинжал" по Киеву и Запорожью.

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