По словам эксперта, графики отключений не увеличивают количество электроэнергии, поэтому дефицит никуда не исчез.

Новые графики отключений света будут более справедливыми по количеству часов наличия электроэнергии в доме. Об этом рассказал директор энергетических программ "Центра Разумкова" Владимир Омельченко в эфире "Киев24".

"Я рассчитываю, что ситуация на следующей неделе не будет ухудшаться, если не будет новых атак, что мы не можем предсказать, поэтому ситуация будет примерно такая как сейчас. Что касается новых графиков, которые вводятся с завтрашнего дня, то здесь есть рациональное зерно, ведь можно лучше и гибче реагировать на ситуацию компании "Укрэнерго". И в результате все эти гибкости достигаются равномерности отключения электроэнергии и с одной стороны достигается справедливость и уменьшение продолжительности отключений в среднем по стране", - объяснил эксперт.

В то же время он подчеркнул, что графики отключений не увеличивают количество производимой электроэнергии, они просто распределяют ту энергию, которая уже есть.

"Дефицит производства электрической энергии никуда не исчез. Он как был, так и есть, поэтому в этом плане важно, чтобы мы могли увеличить импорт электроэнергии, который мог бы уже сейчас сделать так, чтобы было вдвое меньше графиков отключений, чем их есть сегодня", - подчеркнул Омельченко.

Новые графики отключений света в Украине - что известно

Ранее в компании ДТЭК рассказали, что новые графики отключения света, которые ввели в Украине, позволят увеличить количество времени с электроэнергией. Отмечается, что графики будут иметь одинаковый вид и будут действовать во всех украинских городах равномерно.

В то же время пресс-служба "Укрэнерго" тоже подтвердила, что во всех областях обновили принципы применения графиков почасовых отключений для населения. Также будет усилен контроль применения графиков ограничения мощности для промышленности.

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