На текущий момент завершен разбор завалов на всех пострадавших объектах.

В результате массированной ракетной атаки россиян в понедельник, 26 августа, погибли 7 украинцев, еще 47 человек получили ранения. Как сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям, уже завершены работы на всех локациях после утреннего массированного удара врага.

Завершен также разбор аварийных строительных конструкций поврежденного пятиэтажного жилого дома в Луцке.

"Всего в результате атаки по Украине погибли 7 человек (из которых 2 умерли в больнице) и 47 пострадали, в том числе 4 детей 2014, 2017 и 2024 г.р.", - говорится в сообщении.

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Спасатели ликвидировали 22 пожара. Спасены были два человека. Всего к ликвидации последствий обстрелов было привлечено около 740 спасателей и 176 единиц техники.

Российский ракетный удар 26 августа

Как сообщал УНИАН, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что во время сегодняшнего удара по Украине Россия запустила по меньшей мере 127 ракет и 109 дронов.

Командующий Воздушных сил Вооруженных сил Украины Николай Олещук отметил, что сбито было 102 ракеты и 99 ударных беспилотников.

Российские оккупанты запустили, в частности три аэробаллистические ракеты Х-47М2 "Кинжал" из воздушного пространства Рязанской и Липецкой областей (Россия); шесть баллистических ракет "Искандер-М"/KN-23 из Курской и Воронежской областей (Россия) и из Крыма; 77 крылатых ракет Х-101 с самолетов Ту-95МС из воздушного пространства Волгоградской области и района Каспийского моря.

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