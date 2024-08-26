Комбинированная атака России 26 августа по Украине нанесла ущерб по объектам украинской энергетической инфраструктуры, но не вызвала значительных разрушений и не имеет критического влияния.
"Эта атака не первая и, к сожалению, не последняя. Поэтому говорить о каком-то чрезвычайно большом влиянии, на мой взгляд, неправильно. Его не стоит преувеличивать. Да, был нанесен определенный ущерб объектам энергетической инфраструктуры, но это не является чем-то чрезвычайным", - рассказал энергетический эксперт Геннадий Рябцев в интервью УНИАН.
По его словам, россияне уже неоднократно наносили ущерб по различным украинским объектам энергетики, которые затем восстанавливали свою работу благодаря усилиям энергетических компаний и операторов систем передачи и распределения.
"Нынешняя атака не исключение. Она не была более массированной по сравнению с другими атаками. Более того, все же нынешнюю атаку украинская энергетика встретила более защищенной. Да, не защищенной на сто процентов, но все равно более защищенной по сравнению с теми атаками, которые происходили, например, осенью 2022 года или зимой 2023 года", - считает эксперт.
Он также поделился прогнозом, что украинских потребителей в течение сентября-октября ожидает максимум одна-две очереди отключений. При этом это произойдет прежде всего в пиковые часы энергопотребления вечером.
Ситуация в украинской энергетике - последние новости
26 августа россияне начали атаковать украинскую территорию дронами типа "шахед", а утром они стали использовать и ракеты. Целями ударов РФ стали объекты энергетической инфраструктуры.
Министр энергетики Украины Герман Галущенко сообщил, что эксперты оценивают ситуацию в украинской энергетике после новой атаки россиян как сложную.