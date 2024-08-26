Геннадий Рябцев считает, что украинская энергетика встретила последнюю атаку более защищенной чем раньше.

Комбинированная атака России 26 августа по Украине нанесла ущерб по объектам украинской энергетической инфраструктуры, но не вызвала значительных разрушений и не имеет критического влияния.

"Эта атака не первая и, к сожалению, не последняя. Поэтому говорить о каком-то чрезвычайно большом влиянии, на мой взгляд, неправильно. Его не стоит преувеличивать. Да, был нанесен определенный ущерб объектам энергетической инфраструктуры, но это не является чем-то чрезвычайным", - рассказал энергетический эксперт Геннадий Рябцев в интервью УНИАН.

По его словам, россияне уже неоднократно наносили ущерб по различным украинским объектам энергетики, которые затем восстанавливали свою работу благодаря усилиям энергетических компаний и операторов систем передачи и распределения.

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"Нынешняя атака не исключение. Она не была более массированной по сравнению с другими атаками. Более того, все же нынешнюю атаку украинская энергетика встретила более защищенной. Да, не защищенной на сто процентов, но все равно более защищенной по сравнению с теми атаками, которые происходили, например, осенью 2022 года или зимой 2023 года", - считает эксперт.

Он также поделился прогнозом, что украинских потребителей в течение сентября-октября ожидает максимум одна-две очереди отключений. При этом это произойдет прежде всего в пиковые часы энергопотребления вечером.

Ситуация в украинской энергетике - последние новости

26 августа россияне начали атаковать украинскую территорию дронами типа "шахед", а утром они стали использовать и ракеты. Целями ударов РФ стали объекты энергетической инфраструктуры.

Министр энергетики Украины Герман Галущенко сообщил, что эксперты оценивают ситуацию в украинской энергетике после новой атаки россиян как сложную.

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