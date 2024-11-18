Отмечаетс, что новое распоряжение выдало Укрэнерго сегодня утром.

В некоторых областях Украины временно отменили графики отключений света, которые ввели на 18 ноября после массированной ракетной атаки РФ по Украине. Новое распоряжение выдало "Укрэнерго".

"В 07:39 18.11.24 получено распоряжение диспетчера НЭК "Укрэнерго" об отмене ГПО на 18.11.24 г. до отдельной команды", - говорится в сообщении "Закарпатьеоблэнерго".

В каких областях не буду выключать свет:

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Ивано-Франковская;

Львовская;

Закарпатская

Тернопольская;

Ривненская.

Отключение света в Украине - последние новости

В Киеве и по всей Украине с 18 ноября запланированы стабилизационные отключения света с 6:00 до 22:00 часов. Также "Укрэнерго" просит украинцев не включать одновременно несколько мощных электроприборов.

Позже генеральный директор энергопоставщика Сергей Коваленко сообщил, что у жителей Киева и Днепропетровской области будет график фактических отключений по адресу. По его словам, теперь в графике будет видно конкретное время, когда не будет света в той или иной группе или по определенному адресу. Также он ометил, что если Укрэнерго будет корректировать объемы отключений, мы также будем менять графики.

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