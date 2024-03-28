Сахарук добавил, что крупнейшие ТЭС компании получили самые значительные повреждения за все время полномасштабного вторжения.

В результате последнего обстрела энергетической системы Украины оккупанты разрушили две трети энергоблоков ДТЭК Рината Ахметова, которые компания починила после масштабных атак прошлой зимой. Об этом в ходе мероприятия NV "Диалоги о будущем. Европейский путь Украины" заявил исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук.

"Худшая ситуация в том, что были уничтожены две трети восстановленных блоков, которые мы починили с прошлой зимы. Мы 10 блоков восстановили и две трети уничтожены. Если мы раньше говорили о повреждении, то сейчас мы говорим о слове уничтожение", - сказал он.

Сахарук добавил, что крупнейшие ТЭС компании получили самые значительные повреждения за все время полномасштабного вторжения.

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"В отличие от прошлой зимы точность ракет поражает. Там разбег метр. Если раньше это было 100 метров, 200, 300, сейчас это просто прилетает метр на метр и, к сожалению, последствия просто колоссальные", - пояснил исполнительный директор ДТЭК.

Сахарук подчеркнул, что в результате атаки было повреждено наиболее важное оборудование, которое изготавливается годами. В целом компания потеряла около 1 ГВт мощностей.

Ранее Сахарук заявлял, что значительный масштаб разрушений мешает быстрому восстановлению энергетической системы после последних обстрелов и на ремонт некоторых поврежденных энергетических объектов понадобится много времени.