Сейчас ремонтные бригады энергетиков пытаются восстановить высоковольтные линии, которые оборваны в результате поражения вражескими снарядами.

Из-за обстрела Херсона без света остались более 9500 абонентов. Обесточен микрорайон Остров.

Как сообщила в Telegram Херсонская областная госадминистрация, микрорайон обесточен в связи с обрывом линий электропередачи.

"Из-за сегодняшнего массированного обстрела Херсона прорало электропитание в микрорайоне Остров. Более 9500 абонентов остались без света в результате обрыва высоковольтных линий", - говорится в сообщении.

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В ОГА информируют, что сейчас продолжаются ремонтные работы, энергетики прилагают максимум усилий, чтобы вернуть свет в дома херсонцев как можно быстрее.

Ситуация в Херсоне:

22 января 2023 года российские войска обстреляли оккупированные Олешки Херсонской области.

23 января в Генштабе ВСУ сообщили, что на оккупированную Херсонщину прибыло пополнение оккупантов почти без бронежилетов и вооруженных только стрелковым оружием.

24 января российские оккупанты нанесли удар по Херсону. Захватчики обстреляли роддом, школу и поликлинику. Здание роддома повреждено.

26 января 2023 года россияне 36 раз обстреляли Херсонщину.

27 января российские оккупанты в очередной раз обстреляли жилые кварталы Херсона и Херсонского района.

28 января оккупанты 36 раз обстреляли Херсонскую область. Обстрелы были из артиллерии, РСЗО, минометов и танков.

29 января 2023 года российские войска обстреляли больницу Херсона. Также было повреждено коммунальное предприятие и 16 единиц техники, в том числе эвакуационный транспорт. Оккупанты попали в складские помещения, автостанцию, школьную площадку, а также транспортные средства.

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