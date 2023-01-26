Херсон армия РФ обстреляла пять раз - вражеские снаряды попали в жилые дома.

За сутки российские оккупанты 36 раз обстреляли Херсонскую область, два человека погибли, еще пятеро - ранены.

Об этом сообщает Херсонская областная военная администрация. Россияне осуществляли обстрелы из артиллерии, РСЗО, минометов, танков. Также по области нанесен ракетный удар

Отдельно отмечается, что Херсон армия РФ обстреляла пять раз - атаковали жилые кварталы города. Вражеские снаряды попали в дома херсонцев.

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"За прошедшие сутки российская армия убила 2 мирных людей, 5 человек получили ранения различной степени тяжести", - добавили в ОВА.

Война в Украине - ситуация на Херсонщине

Как сообщал УНИАН, 24 января российские оккупанты нанесли удар по Херсону. Захватчики обстреляли роддом, школу и поликлинику. Здание роддома повреждено. В школе и поликлинике пострадавших нет.

Ранее, 22 января, российские войска обстреляли оккупированные Олешки Херсонской области. Захватчики попали в здание местной школы, также пострадали жилые дома.

23 января в Генштабе ВСУ сообщили, что на оккупированную Херсонщину прибыло пополнение оккупантов почти без бронежилетов и вооруженных только стрелковым оружием.

Напомним, что после освобождения Херсона от россиян в начале ноября оккупанты постоянно обстреливают областной центр и правобережье области.

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