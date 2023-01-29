Оккупанты обстреляли областную клиническую больницу.

Сегодня, 29 января, российские войска обстреляли больницу Херсона. Постарадала медсестра.

Как сообщили в Министерстве здравоохранения, враг удар по областной клинической больнице. В городе слышны взрывы.

"Обстреляна областная клиническая больница Херсона. Ранена медицинская сестра", - указано в сообщении.

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Перед этим соцсети сообщили, что сегодня с утра уже дважды Херсон был под обстрелом. В частности, около 14:00 в Херсоне в очередной раз были слышны взрывы, информировало Суспильное.

Ситуация в Херсоне:

После освобождения Херсона от россиян в начале ноября оккупанты постоянно обстреливают областной центр и правобережье области.

22 января 2023 года российские войска обстреляли оккупированные Олешки Херсонской области. Захватчики попали в здание местной школы, также пострадали жилые дома.

23 января в Генштабе ВСУ сообщили, что на оккупированную Херсонщину прибыло пополнение оккупантов почти без бронежилетов и вооруженных только стрелковым оружием.

24 января российские оккупанты нанесли удар по Херсону. Захватчики обстреляли роддом, школу и поликлинику. Здание роддома повреждено. В школе и поликлинике пострадавших нет.

26 января 2023 года россияне 36 раз обстреляли Херсонщину, есть погибшие и раненные.

27 января российские оккупанты в очередной раз обстреляли жилые кварталы Херсона и Херсонского района. Осколками от взрыва российского снаряда в Суворовском районе поврежден автомобиль, в салоне которого находились мужчина и женщина. Женщина погибла на месте, а раненого мужчину забрала бригада скорой помощи.

Также оккупанты обстреляли поселок Камышаны, в результате ранения получили три человека, 25-летняя женщина от полученных ран скончалась.

28 января оккупанты 36 раз обстреляли Херсонскую область. Обстрелы были из артиллерии, РСЗО, минометов и танков.

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