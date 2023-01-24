На места вражеских ударов выехали экстренные службы.

Во вторник, 24 января 2023 года, российские оккупанты нанесли удар по Херсона. Захватчики обстреляли роддом, школу и поликлинику.

"Здание роддома повреждено, на четвертом этаже началось задымление. Пациенток в помещениях не было, только медицинские работники. По предварительной информации, никто не пострадал", – сообщили в Херсонской ОВА.

В школе и поликлинике пострадавших нет. Однако в зданиях выбиты окна, двери. Кроме того, обломки российского снаряда попали в газовую трубу. В ОВА отметили, что на места вражеских ударов выехали экстренные службы.

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Ситуация на Херсонщине

В воскресенье, 22 января, российские захватнические войска обстреляли оккупированные Олешки (Херсонский район) Херсонской области. Захватчики попали в здание местной школы, также пострадали жилые дома.

Кроме того, на оккупированной части Херсонщины российские захватчики превращают медицинские учреждения на военные госпитали. Оккупанты собираются переносить или сделать военными госпиталями примерно семь больниц, переносить медицинские учреждения собираются преимущественно в Новотроицк и Геническ.

23 января Генштаб ВСУ сообщил, что на временно оккупированную Херсонщину прибыло пополнение оккупантов почти без бронежилетов и вооруженных только стрелковым оружием.

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