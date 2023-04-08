Старые лампы накаливания на новые светодиодные обменяли уже более 3 млн украинцев.

В Украине с мая обменять лампы накаливания на LED-лампы можно будет только в областных центрах, в которых есть наибольший спрос.

Об этом идет речь в сообщении на странице Офиса вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольги Стефанишиной в Facebook. "С 1 мая обменять лампы накаливания на LED можно будет только в областных центрах страны, де сохраняется самый высокий спрос", - отмечается в сообщении.

Напоминается, что для предварительного заказа ламп необходимо сделать заявку в приложении "Дія". При этом стоит обратить внимание на наличие отделения "Укрпочты" в перечне доступных отделений в приложении.

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"Если отделение есть в списке, жители городов, пгт и сел, у которых есть автоматизированные отделения "Укрпочты", могут зарегистрироваться и, подав заявки, обменять лампы в течение недели. В населенных пунктах, где работают передвижные отделения "Укрпочты", лампы есть в свободном доступе без предварительной регистрации", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в обоих случаях для обмена нужно будет иметь паспорт, идентификационный код и сами лампы. "Обменять можно до пяти ламп с любым цоколем на такое же количество LED-ламп", - напоминается в сообщении.

Отмечается, что на сегодняшний день уже около 3,5 млн украинцев обменяли старые лампы накаливания на новые светодиодные.

Обмен лампочек в Украине - что надо знать

Как сообщал УНИАН, 13 декабря 2022 года на международной конференции "Солидарность с украинским народом" президент Владимир Зеленский заявил, что дефицит электроэнергии в энергосистеме Украины могли бы существенно уменьшить 50 млн LED-ламп, приобретение которых могут профинансировать международные партнеры.

Впоследствии Европейский Союз профинансировал закупку около 30 млн светодиодных ламп для Украины. Предполагается, что замена 50 млн старых ламп на светодиодные поможет энергосистеме Украины сэкономить 1 гигаватт мощности.

Программа обмена старых лампочек на LED-лампы стартовала в Украине 16 января.

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