Ярким наглядным примером нарушения властью своих обязательств журналисты называют невыполнение условий меморандума с инвесторами в возобновляемые источники энергии.

Выполнение государством взятых на себя обязательств перед инвесторами может стать точкой притяжения для новых инвестиций. А следовательно, и для увеличения налоговых поступлений.

Об этом говорится в статье "Как увеличить поступления в государственный бюджет на 60 млрд грн", опубликованной на сайте "Цензор.НЕТ".

В 2020 году отток прямых иностранных инвестиций из Украины установил рекорд за последние двадцать лет – минус $868 млн, свидетельствуют данные НБУ. В то же время в период 2016-2019 годов Украина привлекала ежегодно не менее $3,7 млрд прямых иностранных инвестиций.

Основной причиной рекордного оттока иностранных инвестиций из Украины в 2020 году была мировая паника, вызванная пандемией COVID-19.

Инвесторы выводили капиталы в "тихие гавани" – перевлаживали выведенные деньги в гособлигации США, акции технологических гигантов или золото.

"Однако темпы вывода капитала можно было бы уменьшить, если бы поведение украинской власти было нацелено на защиту интересов внешних и внутренних инвесторов. Именно создание неблагоприятного инвестиционного климата можно считать основной преодолимой прихода инвестиций в Украине", - говорится в материале.

В частности, как пишет Цензор.НЕТ, речь идет о невыполнении инвестиционных обязательств, которые берет на себя государство; отсутствие судебной реформы; популизм на высшем государственном уровне на примере внедрения "института инвестиционных нянь".

Читайте такжеЗеленский подписал закон о «зеленой» энергетикеВ качестве примера нарушения властью своих обязательств журналисты приводят невыполнение условий меморандума с инвесторами в возобновляемые источники энергии.

С 2010 года в отрасль производства возобновляемой электроэнергии в Украине было привлечено $12,3 млрд инвестиций США, свидетельствуют подсчеты Украинской ассоциации возобновляемой энергетики.

В 2020 году, когда были зафиксированы рекордные объемы оттока инвестиций из Украины, в возобновляемую энергетику Украины операторы ВИЭ инвестировали $1,4 млрд.

Инвесторы вкладывали деньги в сектор ВИЭ из-за высоких зеленых тарифов, размеров и обязательности выплат, по которым были гарантированы законом.

И в 2020 году правительство вышло с инициативой снизить зеленые тарифы в обмен на постепенное погашение исторических долгов, которые на 1 августа 2020 года составляли 22 млрд грн.

Договоренности закрепили в меморандуме, а затем и в законе. Правительство и зеленая генерация согласовали график погашения долга за электроэнергию: 40% задолженности или 8,96 млрд грн "зеленые" должны были получить в 4 квартале 2020 года. Остальные 60% задолженности должны быть уплачены равными частями в течение 2021 по 15%, или по 3,36 млрд грн ежеквартально.

Одним из источников погашения долга был определен государственный бюджет, у него на 2021 год депутаты должны были заложить 20% финансирования компенсации зеленого тарифа, но не сделали этого.

"В результате согласованный график не выполняется, на 1 июня 2021 года оплата за приобретенную в 2020 году зеленую электроэнергию составляет 66%", - отмечается в статье.

Отмечается, что сейчас инвестиции в отрасль остановились. Государственные банки заявили, что приостановили кредитование отрасли до урегулирования ситуации с долгами. О сворачивании инвестиций объявили и международные корпорации, а по некоторым проектам были объявлены дефолты.

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Автор: Иван Бойко