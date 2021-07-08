ЕС должен дать оценку действиям "Газпрома" и остановить злоупотребление доминирующей рыночной позицией с целью добиться запуска "Северного потока-2".

Транзит природного газа через украинскую газотранспортную систему в страны Европы в июне составил 3,72 млрд кубометров, что почти на уровне показателей мая.

Об этом сообщили в пресс-службе госкомпании "Оператор ГТС Украины".

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За отчетный период Оператор ГТС Украины протранзитировал в Польшу 0,331 млрд кубометров газа, в Словакию – почти 2,44 млрд кубометров, в Венгрию – 0,776 млрд кубометров, в Молдавию – 0,174 млрд кубометров.

Среднесуточный транзит составил 124 млн кубометров.

"Газпром" использует все ранее забронированные мощности и не проявил заинтересованности в дополнительных транзитных мощностях, несмотря на рекордный рост цен на европейских рынках газа", - сказано в сообщении.

Отмечается, что если "Газпром" не может удовлетворить спрос на газ, то нужно предоставить другим российским и среднеазиатским добытчикам газа возможность использовать украинскую и российскую ГТС для транзита газа в ЕС.

Также в компании подчеркнули, что Европейскому Союзу стоит дать оценку действиям "Газпрома" и остановить злоупотребление доминирующей рыночной позицией со стороны российской компании с целью добиться одобрения запуска проекта "Северный поток-2".

"Оператор ГТС Украины" с апреля выставлял на месячный аукцион дополнительные мощности в объеме 63,7 куб. м в сутки. Однако эти мощности не были забронированы, а это значит, что "Газпром" не планирует поставлять дополнительные объемы газа в ЕС, несмотря на дефицит газа в Европе, что уже привело к росту цены на газ до исторических максимумов с 2008 года – 37 евро за МВт/ч, или более 450 долларов за тысячу кубометров.

При этом газовые хранилища Европы не заполнены и наполовину, а вскоре ситуация только усугубится: с 6 до 10 июля будет остановлена магистраль "Ямал-Европа", а с 13 до 23 июля из-за планового техобслуживания останавливается газопровод "Северный поток-1". Несмотря на эти обстоятельства, дополнительные мощности на июль 2021 года в точке соединения "Суджа", а также точках выхода из Украины в страны ЕС вновь не были выкуплены.

Более того, 5 июля 2021 года на годовых аукционах на платформах бронирования GSA Platform и Regional Booking Platform не были забронированы дополнительные мощности на газовый 2021-2022 год (период с 1 октября 2021 года до 30 сентября 2022 года). Для годового бронирования Оператор ГТС Украины предложил дополнительные мощности в точках соединения "Суджа" и "Сохрановка" объемом в 15 млн куб. м в сутки (дополнительно к уже забронированным по долгосрочному контракту 40 млрд кубометров в год).

Подорожание газа

Увеличение цены на природный газ в Украине происходит на фоне роста котировок в Европе, где стоимость газа на хабе TTF в Нидерландах в начале июля достигла 450 долл. за тыс. кубометров на фоне низких запасов газа в европейских хранилищах и нежелания российского "Газпрома" увеличивать транзит газа через украинскую газотранспортную систему.

Как сообщил генеральный директор "Оператора газотранспортной системы Украины" Сергей Макогон, "Газпром" в очередной раз проигнорировал аукцион на дополнительные газотранспортные мощности Украины.

Это, среди прочего, приводит к росту цен на газ в Европе и, соответственно, в Украине. Цены на газ в нашей стране коррелируются с европейскими хабами, поскольку Украина - интегрированная часть европейского газового рынка с 2015 года и импортирует из Европы около 30% от общего объема потребления.

История газопровода "Северный поток-2"

Проектом "Северный поток-2" (Nord Stream 2) предусмотрены строительство и работа двух веток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Основателем компании Nord Stream 2 AG является российский "Газпром".

Финансируют проект европейские компании: французская Engie, австрийская OMV, британско-нидерландская Shell, немецкие Uniper и Wintershall.

Газопровод "Северный поток-2" построен уже более чем на 90%. Новый трубопровод в обход Украины планировалось завершить к концу 2019 года наряду с уже существующим "Северным потоком-1".

США ввели против "Северного потока-2" ряд санкций и неоднократно призывали европейских союзников и частные компании прекратить работы по строительству газопровода.

7 января 2021 года в Германии учредили фонд по поддержке достройки "Северного потока-2".

18 компаний уже отказались от участия в проекте по сооружению газопровода или планируют это сделать из-за угрозы попасть под санкции.

6 февраля компания Nord Stream 2 AG заявила о продолжении работ по прокладке труб для газопровода.

14 марта вице-президент Еврокомиссии Франц Тиммерманс заявил, что Европе не нужен газопровод "Северный поток-2". Несмотря на это, Германия продолжает настаивать на завершении проекта.

19 марта госсекретарь США Энтони Блинкен призвал компании-участницы строительства "Северного потока-2" немедленно прекратить работы по прокладке труб и пригрозил введением новых санкций.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал российский газопровод "Северный поток-2" ловушкой для стран всей Европы.

20 апреля 2021 года канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Украина должна оставаться транзитной страной российского газа в Европу, несмотря на решение Германии завершить строительство российского газопровода "Северный поток-2".

19 мая 2021 в Госдепе США заявили, что не будут вводить санкции против компании Nord Stream 2 AG, ответственной за строительство газопровода "Северный поток-2", и ее руководителя Маттиаса Варнига. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что отказ от этих санкций "соответствует национальным интересам" страны.

26 мая 2021 года министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отметил, что в деле "Северного потока-2" Украина будет бороться за национальные интересы до конца.

1 июня 2021 года президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что после запуска российского газопровода "Северный поток-2" Россия сделает все возможное, чтобы не продлевать действующий контракт о транзите голубого топлива через Украину.

4 июня 2021 года президент России Владимир Путин заявил о завершении строительства первой нитки "Северного потока-2".

4 июня 2021 года в СНБО рассказали о шансах Украины остановить запуск "Северного потока-2".

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Автор: Игорь Орел