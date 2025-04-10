Над решением проблемы работают более 20 бригад энергетиков.

Жители Львовской области сегодня, 10 апреля, остались без света из-за сильных порывов ветра и метели. Энергетики работают над восстановлением электроснабжения.

"Львовоблэнерго" в своем Telegram-канале пишет, что по состоянию на 08:00 из-за непогоды обесточены 14 линий электропередачи напряжением 6-10 кВ полностью и шесть частично. В связи с этим 17 населенных пунктов полностью и 33 частично обесточены в разных районах Львовской области:

Северному РЭС (Красноградско-Сокальская, Радеховская, Каменко-Бугская часть);

Центральном РЭС (Пустомытовская, Николаевская част.);

Карпатский РЭС (Самборская, Старосамборская част.);

Восточному РЭС (Золочевская, Бродовская част.);

Западному РЭС (Мостиская част.);

Южному РЭС (Сколевская част.).

Отмечается, что 23 бригады, в составе которых 98 работников и 34 единицы техники, работают над решением проблемы.

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Погода в Украине 10 апреля

По информации сообщает Погода УНИАН, 10 апреля погода в Украине будет практически зимней. Во многих областях ожидается снег, мокрый снег и дожди. Только на востоке страны без существенных осадков. Температура при этом будет низкой: ночью "минус", а днем - небольшой "плюс".

Кроме того, в Карпатах наблюдается значительное ухудшение погодных условий - сильный снег и снежные заносы.

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