Жители Львовской области сегодня, 10 апреля, остались без света из-за сильных порывов ветра и метели. Энергетики работают над восстановлением электроснабжения.
"Львовоблэнерго" в своем Telegram-канале пишет, что по состоянию на 08:00 из-за непогоды обесточены 14 линий электропередачи напряжением 6-10 кВ полностью и шесть частично. В связи с этим 17 населенных пунктов полностью и 33 частично обесточены в разных районах Львовской области:
- Северному РЭС (Красноградско-Сокальская, Радеховская, Каменко-Бугская часть);
- Центральном РЭС (Пустомытовская, Николаевская част.);
- Карпатский РЭС (Самборская, Старосамборская част.);
- Восточному РЭС (Золочевская, Бродовская част.);
- Западному РЭС (Мостиская част.);
- Южному РЭС (Сколевская част.).
Отмечается, что 23 бригады, в составе которых 98 работников и 34 единицы техники, работают над решением проблемы.
Погода в Украине 10 апреля
По информации сообщает Погода УНИАН, 10 апреля погода в Украине будет практически зимней. Во многих областях ожидается снег, мокрый снег и дожди. Только на востоке страны без существенных осадков. Температура при этом будет низкой: ночью "минус", а днем - небольшой "плюс".
Кроме того, в Карпатах наблюдается значительное ухудшение погодных условий - сильный снег и снежные заносы.