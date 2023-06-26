Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 1,3% до 74,78 доллара за баррель.

Неудавшийся мятеж российских наемников спровоцировал рост цен на нефть, так как вызвал вопросы относительно поставок сырой нефти.

Как сообщает Reuters, фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 1,3% до 74,78 доллара за баррель, а нефть в США подорожала с той же разницей до 70 долларов, отыграв небольшую часть потерь, понесенных на прошлой неделе.

По состоянию на 12:31 по Киеву нефть марки Brent стоила74,31 доллара за баррель. Фьючерсы на S&P 500 выросли на 0,2%, а валютные рынки в целом оставались стабильными.

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"Геополитический риск на фоне внутренней нестабильности в России увеличился. Таким образом, мы, вероятно, увидим незначительный рост цен на нефть в ближайшие дни, если ситуация не ухудшится", - заявил аналитик Rystad Energy Хорхе Леон.

"Я не думаю, что рынок сможет разобраться, если будут какие-то последствия. Люди могут подумать, что в конечном счете власть Путина здесь ослабла. Возможно, украинцы осмелятся активизировать свои контрнаступления", — сказал Рэй Аттрилл, глава отдела валютной стратегии Национального банка Австралии в Сиднее, отметив при этом, что без очевидного прогресса азиатские торговцы сосредоточатся на Китае.

Неудавшийся мятеж в России

24 июня 2023 года российские наемники из ЧВК им Вагнера подняли мятеж, захватив Ростов и заявив о намерении пойти на Москву, требуя смещения российских военачальников, отвечающих за войну в Украине.

Затем частная армия Вагнера отступила после заключения сделки, гарантирующей их безопасность и изгнание их лидера Евгения Пригожина в Беларусь.

По состонию на утро 26 июня уголовное дело об организации вооруженного мятежа (ст. 279 УК РФ) против основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина не было прекращено.

Сокращение добычи нефти

5 июня 2023 года ОПЕК+ (Организация стран-экспортеров нефти - ред.), в которую входит и Россия, на встрече в Вене достигла соглашения о снижении общих целевых показателей добычи с 2024 года еще на 1,4 миллиона баррелей в сутки.

Российская квота добычи нефти в 2024 году уменьшится на 650 тысяч баррелей в сутки. В ОПЕК заявили, что цель сокращений – остановить падение цен на нефть на мировом рынке.

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