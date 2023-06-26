Неудавшийся мятеж российских наемников спровоцировал рост цен на нефть, так как вызвал вопросы относительно поставок сырой нефти.
Как сообщает Reuters, фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 1,3% до 74,78 доллара за баррель, а нефть в США подорожала с той же разницей до 70 долларов, отыграв небольшую часть потерь, понесенных на прошлой неделе.
По состоянию на 12:31 по Киеву нефть марки Brent стоила74,31 доллара за баррель. Фьючерсы на S&P 500 выросли на 0,2%, а валютные рынки в целом оставались стабильными.
"Геополитический риск на фоне внутренней нестабильности в России увеличился. Таким образом, мы, вероятно, увидим незначительный рост цен на нефть в ближайшие дни, если ситуация не ухудшится", - заявил аналитик Rystad Energy Хорхе Леон.
"Я не думаю, что рынок сможет разобраться, если будут какие-то последствия. Люди могут подумать, что в конечном счете власть Путина здесь ослабла. Возможно, украинцы осмелятся активизировать свои контрнаступления", — сказал Рэй Аттрилл, глава отдела валютной стратегии Национального банка Австралии в Сиднее, отметив при этом, что без очевидного прогресса азиатские торговцы сосредоточатся на Китае.
Неудавшийся мятеж в России
24 июня 2023 года российские наемники из ЧВК им Вагнера подняли мятеж, захватив Ростов и заявив о намерении пойти на Москву, требуя смещения российских военачальников, отвечающих за войну в Украине.
Затем частная армия Вагнера отступила после заключения сделки, гарантирующей их безопасность и изгнание их лидера Евгения Пригожина в Беларусь.
По состонию на утро 26 июня уголовное дело об организации вооруженного мятежа (ст. 279 УК РФ) против основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина не было прекращено.
Сокращение добычи нефти
5 июня 2023 года ОПЕК+ (Организация стран-экспортеров нефти - ред.), в которую входит и Россия, на встрече в Вене достигла соглашения о снижении общих целевых показателей добычи с 2024 года еще на 1,4 миллиона баррелей в сутки.
Российская квота добычи нефти в 2024 году уменьшится на 650 тысяч баррелей в сутки. В ОПЕК заявили, что цель сокращений – остановить падение цен на нефть на мировом рынке.