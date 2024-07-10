Названы ТОП заправок, горючее из которых убивает авто. В антилидерах - БРСМ и «бочки», - исследование

Дешевый некачественный бензин – это прямой вред автомобилю. Это подтверждают негативные результаты лабораторных исследований на АЗС с "дешевым" горючим – БРСМ-Нафта, Мотто, Люксвен и "бочке", которые получили журналисты. Об этом говорится в сюжете Апостроф.TV "Что скрывает "дешевое" горючее?".

Журналисты отобрали образцы горючего на ТОП-дешевых АЗС – БРСМ-Нафта, Мотто, Люксвен и в небрендированной "бочке". Отобранные образцы передали в лабораторию, сотрудники которой не знали, откуда именно приехало горючее на исследование.

"Бензин из БРСМ-Нафта не отвечает требованиям по содержанию серы. Ее почти в четыре раза больше, чем нужно. Кроме того, фиксируем превышение нормы объема доли бензола и этанола. С "дизелем" – похожая ситуация. Серы – снова слишком много. А вот температура вспышки – наоборот слишком низкая. Следовательно, ремонт топливной системы, нагар и перегрев двигателя, как следствие – затратный ремонт, вам гарантированы. Если ваше авто на дизеле, то вдобавок есть риск пожара из-за низкой температуры вспышки горючего", – отмечают журналисты на основании полученных ими результатов лабораторных исследований.

На других АЗС с "дешевым" горючим, отмечают журналисты, отобранные образцы тоже не соответствуют нормам.

"В бензине, приобретенном на Мотто, сера, бензол и этанол не проходят проверку. Есть вопросы и к октановому числу. Оно – ниже нормы, значит, горючее вероятно самопальное. Может, с "дизелем" повезло больше? Нет, снова "промах". Так же, как и в БРСМ. Что ж, последняя попытка и последний "незачет". 95-й из Люксвена и "бочки" – очередной разлив сомнительного качества", – отмечается в сюжете Апостроф.TV.

Фото Названы ТОП заправок, горючее из которых убивает авто 10 июля 2024
Фото Названы ТОП заправок, горючее из которых убивает авто 10 июля 2024
Фото Названы ТОП заправок, горючее из которых убивает авто 10 июля 2024
Фото Названы ТОП заправок, горючее из которых убивает авто 10 июля 2024
Фото Названы ТОП заправок, горючее из которых убивает авто 10 июля 2024
Фото Названы ТОП заправок, горючее из которых убивает авто 10 июля 2024
Фото Названы ТОП заправок, горючее из которых убивает авто 10 июля 2024
Фото Названы ТОП заправок, горючее из которых убивает авто 10 июля 2024

По словам эксперта, ни один из четырех образцов, задекларированных как А-95, не отвечает требованиям государственного стандарта.

"Они содержат этанол в количестве более 30 процентов, отдельные превышают требования по содержанию бензола и по содержанию серы. То есть это бензины смесевые, которые сделаны не на серьезном НПЗ", – говорит Николай Худолий, директор испытательного центра горюче-смазочных материалов.

В итоге, заливая в бак якобы "дешевое" горючее, водитель платит по меньшей мере трижды: собственным здоровьем, своим автомобилем и повышенными расходами, отмечают журналисты. Низкокачественного горючего тратится больше на 10 и выше процентов, поэтому водитель переплачивает по нынешним ценам 5