Названы ТОП заправок, горючее из которых убивает авто. В антилидерах - БРСМ и «бочки», - исследование

Дешевый некачественный бензин – это прямой вред автомобилю. Это подтверждают негативные результаты лабораторных исследований на АЗС с "дешевым" горючим – БРСМ-Нафта, Мотто, Люксвен и "бочке", которые получили журналисты. Об этом говорится в сюжете Апостроф.TV "Что скрывает "дешевое" горючее?".

Журналисты отобрали образцы горючего на ТОП-дешевых АЗС – БРСМ-Нафта, Мотто, Люксвен и в небрендированной "бочке". Отобранные образцы передали в лабораторию, сотрудники которой не знали, откуда именно приехало горючее на исследование.

"Бензин из БРСМ-Нафта не отвечает требованиям по содержанию серы. Ее почти в четыре раза больше, чем нужно. Кроме того, фиксируем превышение нормы объема доли бензола и этанола. С "дизелем" – похожая ситуация. Серы – снова слишком много. А вот температура вспышки – наоборот слишком низкая. Следовательно, ремонт топливной системы, нагар и перегрев двигателя, как следствие – затратный ремонт, вам гарантированы. Если ваше авто на дизеле, то вдобавок есть риск пожара из-за низкой температуры вспышки горючего", – отмечают журналисты на основании полученных ими результатов лабораторных исследований.

На других АЗС с "дешевым" горючим, отмечают журналисты, отобранные образцы тоже не соответствуют нормам.

"В бензине, приобретенном на Мотто, сера, бензол и этанол не проходят проверку. Есть вопросы и к октановому числу. Оно – ниже нормы, значит, горючее вероятно самопальное. Может, с "дизелем" повезло больше? Нет, снова "промах". Так же, как и в БРСМ. Что ж, последняя попытка и последний "незачет". 95-й из Люксвена и "бочки" – очередной разлив сомнительного качества", – отмечается в сюжете Апостроф.TV.

По словам эксперта, ни один из четырех образцов, задекларированных как А-95, не отвечает требованиям государственного стандарта.

"Они содержат этанол в количестве более 30 процентов, отдельные превышают требования по содержанию бензола и по содержанию серы. То есть это бензины смесевые, которые сделаны не на серьезном НПЗ", – говорит Николай Худолий, директор испытательного центра горюче-смазочных материалов.

В итоге, заливая в бак якобы "дешевое" горючее, водитель платит по меньшей мере трижды: собственным здоровьем, своим автомобилем и повышенными расходами, отмечают журналисты. Низкокачественного горючего тратится больше на 10 и выше процентов, поэтому водитель переплачивает по нынешним ценам 5