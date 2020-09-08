Вместе с тем президент США усомнился, что Берлин сможет на этом этапе выйти из проекта.

Президент США Дональд Трамп заявил, что поддержал бы прекращение строительства газопровода "Северный поток-2" в связи с отравлением российского оппозиционера Алексея Навального.

Об этом он сказал на пресс-конференции в Вашингтоне, сообщает Радио Свобода.

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Глава Белого дома напомнил, что и до инцидента с Навальным выступал против этого проекта.

По мнению Трампа, Берлин будет платить Москве миллиарды долларов. При этом США, как страна-член НАТО, должны защищать Германию от России.

"Почему Германия ведет дела с Россией на миллиарды в то время, как мы защищаем Германию от России?" - сказал Трамп.

В то же время он усомнился, что Берлин сможет на этом этапе выйти из проекта, добавляет DW.

"Германия находится в очень слабом энергетическом состоянии. Там закрывают атомные и угольные электростанции", - заявил Трамп.

Напомним, 7 сентября представитель канцлера Германии заявил, что Ангела Меркель не исключает, что ситуация вокруг отравления Навального может сказаться на будущем газопровода "Северный поток-2". В Берлине до сих пор ожидают от Москвы ответа на вопрос о том, что произошло с Навальным.

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Ранее Меркель заявляла, что отравление Навального не стоит связывать с проектом "Северный поток-2". Министр иностранных дел Германии Хайко Маас накануне впервые признал, что немецкое правительство может пересмотреть свой подход к газопроводу в зависимости от поведения Москвы.

Представитель президента России Дмитрий Песков 7 сентября сказал, что в Москве не видят рисков того, что Германия выйдет из проекта "Северный поток-2".

Навального отравили: что сейчас известно

Навальному стало плохо в самолете, на котором тот летел из Томска в Москву. Из-за этого воздушное судно экстренно посадили в аэропорту Омска. В штабе Навального предполагают, что Алексея отравили чем-то, подмешанным в чай.

Политика эвакуировали из больницы Омска 22 августа. Сейчас он находится в немецкой клинике. 24 августа в Германии подтвердили отравления оппозиционера.

2 сентября стало известно, что эксперты из лаборатории бундесвера обнаружили в организме Алексея Навального следы яда из группы "Новичок". Таким образом, Навальный был отравлен нервно-паралитическим боевой веществом.

4 сентября стало известно, что эксперты Мюнхенского института фармакологии и токсикологии Вооруженных сил ФРГ нашли следы ядовитого вещества из группы "Новичок" в крови, моче и на коже Навального.

Европейские политики неоднократно призывали Россию расследовать факт отравления Навального.

4 сентября послы всех 30 стран-членов НАТО на экстренном заседании выступили с требованием провести международное расследование в связи с отравлением Навального.

Что такое яд "Новичок"

"Новичок" - это группа фосфорорганических отравляющих веществ нервно-паралитического действия. Советский Союз вел его разработки в 1970-е и 1980-е годы.

В группу "Новичок" входит более сотни различных по структуре ядовитых веществ. Самыми опасными из них считаются "Новичок-5" и "Новичок-7". Они в восемь раз превосходят по токсичности газ VX - наиболее ядовитое из всех искусственно синтезированных человеком веществ.

"Новичок" поражает нервную систему, в результате чего жертва отравления не может дышать и испытывает очень сильные боли.

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"Северный поток-2": что известно о газопроводе

Проектом "Северный поток-2" предусмотрены строительство и работа двух веток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море в Германию. Строительство газопровода должно было завершиться к концу 2019 года. Длина трубопровода составит 1220 км, он должен соединить российский Усть-Луг и немецкий Грайфсвальд.

19 сентября 2018 президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп назвал проект газопровода из России в Германию "Северный поток-2" "абсурдным" и "неадекватным".

Украина выступала против строительства газопровода и беспокоилась из-за возможной потери статуса главного транзитного государства для российского газа в ЕС. Также противниками "Северного потока-2" были США, Польша и страны Балтии.

В июне 2020 США предложили расширить санкции против "Северного потока-2".

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Авторы: Александр Топчий, Виктория Токарева