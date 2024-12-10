Налоги от облэнерго VS Energy: за 10 месяцев 2024 года уплачено почти 1 миллиард гривен

Группа компаний VS Energy, которая владеет "Херсоноблэнерго", "Житомироблэнерго", "Кировоградоблэнерго", "Черновцыоблэнерго", "Ровнооблэнерго" в январе-октябре 2024 года уплатила 936 млн налогов и платежей в бюджет Украины. Об этом сообщает пресс-служба группы компаний.

"Наши энергетики продолжают свою героическую работу по обслуживанию и восстановлению инфраструктуры после разрушительных российских обстрелов в разных регионах страны. Делаем свой профессиональный вклад в энергетическую устойчивость Украины. Выполняем свой экономический долг перед страной.

При условии стабильной работы и установления НКРЭКУ обоснованных тарифов на распределение электроэнергии, Облэнерго VS Energy имели бы возможность осуществлять гораздо больше платежей в бюджет в виде налогов. Но государственные органы власти уже полтора года задерживают принятие справедливого решения об установлении законных тарифов на электроэнергию для пяти наших облэнерго, в то же время устанавливая их для других.

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Это делается несмотря на наличие выводов ведущих специалистов Национальной комиссии по тарифам на электроэнергию и коммунальных услуг (НКРЭКУ), которые отмечают необходимость привести тарифы к экономически обоснованному уровню для "Херсоноблэнерго", "Житомироблэнерго", "Кировоградоблэнерго", "Черновцыоблэнерго" и "Ривнеоблэнерго"", - сообщает пресс-служба.

Справочно:

VS Energy объединяет в единой системе управления пять энергораспределительных предприятий-операторов систем распределения ("Херсоноблэнерго", "Житомироблэнерго", "Кировоградоблэнерго", "Черновцыоблэнерго", "Ровнооблэнерго"). На предприятиях в управлении компании работает около 10 тыс. работников.

С 2014 года акционерами VS Energy являются граждане Евросоюза Валтс Вигантс (Латвия), Вилис Дамбинс (Латвия), Артурс Альтбергс (Латвия), Олег Сизерман (Германия), Марина Ярославская (Германия).